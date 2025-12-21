ETV Bharat / state

முதலமைச்சரின் நெல்லை வருகைக்கு எதிர்ப்பு; கருப்புத் துணி காட்டிய இந்து முன்னணியினர் கைது

தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த இந்து முன்னணியினர் கருப்புத் துணியை காட்டி கண்டன கோஷங்களை எழுப்பியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

முதலமைச்சர் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கருப்புத் துணியை காட்டி கண்டன கோஷங்களை எழுப்பிய இந்து முன்னணியினர்
முதலமைச்சர் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கருப்புத் துணியை காட்டி கண்டன கோஷங்களை எழுப்பிய இந்து முன்னணியினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 21, 2025 at 2:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்திய 20-க்கும் மேற்பட்ட இந்து முன்னணியினர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இரண்டு நாள் பயணமாக, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று (டிச.20) திருநெல்வேலி மாவட்டத்திற்கு வருகை தந்தார். நெல்லை வந்த அவருக்கு, திமுக மற்றும் பொதுமக்கள் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, நேற்றைய தினம் கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் கலந்து கொண்ட மு.க. ஸ்டாலின், இரவு பொருநை அருங்காட்சியகத்தை திறந்து வைத்தார்.

திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில், ரூ. 694 கோடியில் முடிவுற்ற பணிகளைத் திறந்து வைத்த அவர், புதிய பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி, அரசு நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினார். மேலும், நெல்லை ராணி அண்ணா மகளிர் கல்லூரியில் ரூ. 11 கோடி மதிப்பில் அரசு விடுதி, சேரன்மகாதேவி பகுதியில் ரூ. 4 கோடி செலவில் கால்வாய்கள் சீரமைப்பு, நாங்குநேரி, ராதாபுரம் மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, ரூ.5 கோடி செலவில் வள்ளியூர் குளம் சீரமைப்பு ஆகிய 3 புதிய அறிவிப்புகளையும் வெளியிட்டார்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இந்து முன்னணியினர் கைது செய்யப்பட்ட வீடியோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதற்கிடையே, நெல்லை வந்த முதலமைச்சருக்கு திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் தொடர்பாக எதிர்ப்பு தெரிவித்த இந்து முன்னணியினர், நேற்று முதல் கருப்பு நிற பலூன்களைப் பறக்கவிடும் போராட்டத்தை நடத்தினர். அதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அரசுக்கு விழாவுக்கு செல்லும்போது வழிமறித்து கோஷம் எழுப்பத் திட்டமிட்டனர்.

இதையும் படிங்க: 'போலி விவசாயி' எடப்பாடி பழனிசாமியை தமிழக மக்கள் மன்னிக்கவே மாட்டார்கள் - நெல்லையில் மு.க.ஸ்டாலின் காட்டம்

தகவலறிந்த போலீசார், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இந்து முன்னணி அமைப்பை சேர்ந்த பல முக்கிய நிர்வாகிகளை வீட்டு காவலிலேயே அடைத்தனர். இருப்பினும், நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அருகே முதலமைச்சர் வருகையை முன்னிட்டு இந்து முன்னணி நகர தலைவர் சஞ்சய் தலைமையிலான சுமார் 20-க்கும் மேற்பட்டோர் கருப்பு நிற துணியை காண்பித்து, ஸ்டாலினுக்கு எதிரான கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர். இதனால் அப்பகுதியில் பதற்றம் நிலவியது.

அதனைக் கண்ட பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார், உடனடியாக அவர்களை கைது செய்து அழைத்து சென்றனர். அவர்களை போலீஸ் வாகனத்தில் ஏற்றும் போதும் இந்து முன்னணி அமைப்பினர் கண்டன கோஷங்களை தொடர்ந்து எழுப்பியபடி சென்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

TAGGED:

இந்து முன்னணியினர் கைது
HINDU MUNNANI PEOPLE ARREST
MK STALIN NELLAI VISIT
முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின்
HINDU MUNNANI PROTEST IN NELLAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.