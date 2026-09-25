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இந்து முன்னணி நிர்வாகி கொலை - 4 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிப்பு

என்ஐஏ நீதிமன்றத்தால் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட நான்கு பேரும் பலத்த பாதுகாப்புடன் சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

என்ஐஏ நீதிமன்றம்
என்ஐஏ நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 10:55 PM IST

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சென்னை: இந்து முன்னணி நிர்வாகி கொலை வழக்கில் நான்கு பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து என்ஐஏ நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 22- ஆம் தேதி அன்று கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், சங்கனூர் பகுதியில் இந்து முன்னணி செய்திச் தொடர்பாளர் சசிகுமார் என்பவர் வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் அபுதாகிர், சதாம் உசேன், சுபேர், முபாரக், ரபிக் அல் ஹாசன் ஆகிய ஐந்து பேரை தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர். இதில் ரபிக் அல் ஹாசன், கொலை சம்பவம் நடந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கைது செய்யப்பட்டார்.

இந்த வழக்கு பூந்தமல்லியில் உள்ள தேசிய புலனாய்வு முகமை எனப்படும் என்ஐஏ நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இவ்வழக்கில் அனைத்துத் தரப்பு வாதங்களும் நிறைவடைந்த நிலையில் இன்று (செப்.25) என்ஐஏ நீதிமன்ற நீதிபதி தீர்ப்பளித்துள்ளார்.

சதாம் உசேன், சுபேர், முபாரக், ரபிக் அல் ஹாசன் ஆகிய நான்கு பேரும் குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பளித்த நீதிபதி, அவர்கள் நான்கு பேருக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, நான்கு பேரும் பலத்த பாதுகாப்புடன் சென்னை புழல் மத்தியில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

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TAGGED:

இந்து முன்னணி நிர்வாகி கொலை
4 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிப்பு
POONAMALLEE NIA COURT
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PUZHAL CENTRAL PRISON

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