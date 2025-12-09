திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: தமிழக அரசு மீது ஆளுநரிடம் புகாரளித்த இந்து முன்னணி அமைப்பினர்
ஜனநாயகத்தின் ஒரு தூணான நீதித்துறையை இழிவுபடுத்தும் நோக்கில் தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுவது அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் மாண்பை சீர்குலைக்கிறது என இந்து முன்னணி தெரிவித்துள்ளது.
Published : December 9, 2025 at 7:37 AM IST
சென்னை: திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் நீதித்துறையை தமிழ்நாடு அரசு மதிக்கவில்லை என இந்து முன்னணி அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியிடம் புகார் அளித்துள்ளனர்.
சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் இந்து முன்னணி மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் மற்றும் தென் பாரத அமைப்பாளர் பக்தன், மாநில பொதுச் செயலாளர் கிஷோர்குமார், மாநில அமைப்பாளர் ராஜேஷ், மாநில செய்தி தொடர்பாளர் ஏ.டி.இளங்கோவன் ஆகியோர் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை சந்தித்து மனு அளித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து இந்து முன்னணி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "கடந்த சட்டப்பேரவை நடைபெற்ற சமயத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை சட்டத்தில் சில திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளும் வகையில் 17.10.25 அன்று எண்: 40/2025 என்ற ஒரு மசோதா சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதில் கோயிலுக்குச் சொந்தமான அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிலங்கள் மற்றும் அதன் நிதியில் கல்வி நிறுவனங்கள், இசைப்பள்ளிகள், ஓதுவார் பள்ளிகள் நடத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மசோதா தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோயில்களை ஒட்டுமொத்தமாக அழிக்கிற உள்நோக்கம் கொண்டது. தற்போது இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் நடத்தப்பட்டு வரும் கல்வி நிறுவனங்கள் யாவும் முறையான பராமரிப்பின்றியும், நிர்வாகச் சீர்கேடுகள் உடையதாகவும் உள்ளன. இந்த மசோதா காரணமாக மேலும் நிலங்கள் கொள்ளை போவதற்கும், கோயில் நிதியில் ஊழல் நடைபெறவும் வாய்ப்புள்ளது என்று சந்தேகம் எழுகிறது.
உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றம் இரண்டுமே கோயில் நிலங்கள் மற்றும் சொத்துகள் குறித்து பல தீர்ப்புகளைம், வழிகாட்டுதல் நடைமுறைகளையும் வழங்கியுள்ளன. அவற்றையும் மீறி இந்த மசோதாவை நிறைவேற்ற அரசு நினைப்பதில் உள்நோக்கம் இருக்கிறது என ஆளுநரிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது. எனவே தமிழ்நாடு ஆளுநர் இந்த மசோதாவிற்கு ஒப்புதல் வழங்கக்கூடாது என்று வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது.
மேலும் திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சி தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரங்கள் குறித்தும் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி விசாரித்து அறிந்தார். திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் நீதித்துறையை தமிழ்நாடு அரசு மதிக்கவில்லை. ஜனநாயகத்தின் ஒரு தூணான நீதித்துறையை இழிவுபடுத்தும் நோக்கில் அரசு செயல்படுவது அரசமைப்புச் சட்டத்தின் மாண்பை சீர்குலைப்பதாகும். இதனால் சட்டத்தை மதிக்க வேண்டியதில்லை என்ற எண்ணம் மக்களுக்கு ஏற்படும். இது மிகுந்த கவலையளிக்கிறது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது” என இந்து முன்னணி தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.