திமுக முதுகில் குத்திய காங்கிரஸ் கட்சி நாளை தவெக முதுகிலும் குத்தும் - அர்ஜூன் சம்பத்

விஜய், அதிமுகவுடன் பேசி ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்றும் இந்து மக்கள் கட்சி தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத் கூறியுள்ளார்.

நாகர்கோவிலில் உள்ள நாகராஜ கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இந்து மக்கள் கட்சி தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 8, 2026 at 8:16 PM IST

கன்னியாகுமரி: இன்று திமுக முதுகில் குத்திய காங்கிரஸ் கட்சி, நாளை தவெக முதுகிலும் குத்தும் என இந்து மக்கள் கட்சி தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத் கூறியுள்ளார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் உள்ள நாகராஜ கோயிலுக்கு இந்து மக்கள் கட்சி தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத், இன்று (மே 8) வருகை தந்தார். அங்கு சாமி தரிசனம் செய்த அவர், பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் இந்து மக்கள் கட்சியின் ஆதரவு மற்றும் உழைப்பு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்காக இருந்தது.

திமுக ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும் என்ற ஒற்றை நோக்கத்தோடு என்டிஏ கூட்டணிக்கு ஆதரவாக இந்து மக்கள் கட்சி செயல்பட்டது. இந்த நோக்கத்திற்கு மக்கள் வெற்றியை தந்து உள்ளார்கள். எங்கள் மூலமாக தேற்கடிக்கப்படவில்லை. ஆனால் தவெக என்ற புதிய கட்சி மூலம் அதை செய்து உள்ளார்கள். எங்கள் பிரதான நோக்கம் திமுக தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே. கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோற்கடிக்கப்பட்டு உள்ளார். எங்கள் வேண்டுதல் நிறைவேறி உள்ளது. ஆகையால் பிரார்த்தனை செய்ய இங்கு வந்து உள்ளேன்.

தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும். அதற்கு எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும். காங்கிரஸ் கட்சி முந்தியடித்து கொண்டு தங்களுடைய சுயநல அரசியலுக்காக விஜய்யுடன் இணைந்து, அவரை தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்துள்ளது. திமுக கூட்டணியை எதிர்த்த தவெக உடன் அது சேர்ந்து உள்ளது. இது முதுகில் குத்தும் அரசியல்.

இன்று திமுக-வை முதுகில் குத்திய காங்கிரஸ் கட்சி, நாளை தவெக-வின் முதுகிலும் குத்தும். காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் திட்டமிட்டு விஜய்யை ஏமாற்றுகிறார்கள். விஜய், அதிமுக கட்சியுடன் பேசி ஆட்சி அமைக்க வேண்டும். ஆளுநர் தனது பணியை சட்டப்படி அரசியல் சாசனத்தின்படி செய்து வருகிறார்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இந்தியா கூட்டணியை அமெரிக்காவில் இருந்து ஜார்ஜ் சோரஸ் இயக்குகிறார். காங்கிரஸ் கட்சி அவரது இயக்கத்தில் உள்ளது. ஜார்ஜ் சோரஸ் பேச்சை கேட்டு ராகுல், காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்த தேசியவாதிகளை வெளியேற்றி விட்டார். தவெக, தலைவர் விஜய் காங்கிரஸ் பிடியில் சிக்காமல் இருக்க வேண்டும்" என அவர் தெரிவித்தார்.

