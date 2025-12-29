'பூங்கா இடத்தில் வழிபாட்டு தலம்'; நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்தக் கோரி ஆட்சியரிடம் மனு

ETV Bharat / state

பூங்கா இடத்தில் ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டுள்ள வழிபாட்டு தலத்தை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என நீதிமன்றம் ஏற்கனவே உத்தரவிட்டு இருப்பதாக மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

அகில பாரத இந்து மகா சபாவின் கோட்ட பொறுப்பாளர் சீனிவாசன்
அகில பாரத இந்து மகா சபாவின் கோட்ட பொறுப்பாளர் சீனிவாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 29, 2025 at 3:22 PM IST

வேலூர்: பூங்காவில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும், மாவட்ட நிர்வாகம் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

வேலூர் மாவட்டம், சத்துவாச்சேரி சி.எம்.சி காலனியில் பொழுதுபோக்கு பூங்கா உள்ளது. இந்த பூங்காவை சிலர் வழிபாட்டுத் தலமாக மாற்றி பயன்படுத்தி வருவதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.

இது தொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்ட நிலையில், நீதிபதி சுப்பிரமணியம் விசாரித்து, “பூங்கா என்பது பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கானது. அங்கு எந்தவித ஆக்கிரமிப்பையும் அனுமதிக்க முடியாது” என்று தெரிவித்தார். மேலும், பூங்கா இடத்தில் ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டுள்ள வழிபாட்டுத் தலத்தை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என உத்தரவிட்டு இருந்தார்.

ஆனால், நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு நீண்ட காலம் ஆகியும், மாவட்ட நிர்வாகம் இதுவரை அந்த ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என பொதுமக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். இதனால் பூங்கா பயன்பாட்டிற்கு வராமல், அப்பகுதி சிறுவர்கள் விளையாட இடமின்றி தவித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், அகில பாரத இந்து மகா சபாவின் கோட்ட பொறுப்பாளர் சீனிவாசன், இது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் சுப்புலட்சுமியிடம் மனு அளித்துள்ளார்.

சீனிவாசனின் மனு
சீனிவாசனின் மனு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த மனுவில், சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு நகலை இணைத்து, உடனடியாக ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி பூங்காவை மீண்டும் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சீனிவாசன், “சி.எம்.சி காலனி குடியிருப்பு பகுதிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பூங்கா நிலத்தில் தற்போது பூங்கா செயல்படாமல், வழிபாட்டுத் தலமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு வருடத்திற்கு முன்பே நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும், அரசு இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. ஏற்கனவே மாநகராட்சி ஆணையரிடம் இது குறித்து புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இன்று மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மீண்டும் மனு அளித்துள்ளோம். இனியும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாவிட்டால், பெரிய அளவில் போராட்டம் நடத்தப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், இந்த விவகாரத்தில் மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக தலையிட்டு நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்தி, பூங்காவை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு மீட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

