"சுவாமிமலை முருகன் கோயிலில் கட்டணக் கொள்ளையை தடுக்க வேண்டும்" - இந்து எழுச்சி பேரவை!
சுவாமிமலை சுவாமிநாதசுவாமி திருக்கோயிலில் வசூலிக்கப்படும் கூடுதல் கட்டணம் தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும் என இந்து எழுச்சி பேரவை தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 9, 2025 at 5:24 PM IST
தஞ்சாவூர்: சுவாமிமலை சுவாமிநாதசுவாமி திருக்கோயிலில் கடவுளை காட்சி பொருளாக மாற்றும் வகையில், கோயில் நிர்வாகமும், பேரூராட்சி நிர்வாகமும் இணைந்து பெரிய அளவில் கட்டணக் கொள்ளை நடத்தி வருவதாக இந்து எழுச்சி பேரவைத் தலைவர் பழ சந்தோஷ்குமார் குற்றச்சாட்டியுள்ளார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகேயுள்ள சுவாமிமலை சுவாமிநாதசுவாமி திருக்கோயில் முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் நான்காம் படைவீடாகும். இங்குள்ள நான்கு வீதிகளிலும், முக்கிய சுபமூகூர்த்த தினங்கள் மற்றும் கோயில் விசேஷ காலங்களில், சாலையின் இருபுறமும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுகின்றன.
கோயிலுக்கென்று பிரத்யேக வாகன நிறுத்துமிடம் இருந்தும், அதில் கட்டணம் கூடுதல் என்பதால் இது போன்று சாலையில் நிறுத்தி செல்கின்றனர். இதற்கான கட்டணத்தை சுவாமிமலை பேரூராட்சி நிர்வாகம் வசூலிக்கிறது. இது கோயில் கட்டணத்தை விட சற்று குறைவு என கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் இந்து எழுச்சி பேரவைத் தலைவர் பழ சந்தோஷ்குமார் சுவாமிமலை சுவாமிநாதசுவாமி திருக்கோயிலில் இன்று (நவ.9) சாமி தரிசனம் செய்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய அவர், “திருக்கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களிடம் செல்போன் பாதுகாப்பு கட்டணம், தரிசனம் செய்ய சிறப்பு வழி கட்டணம் என பலவிதமான கூடுதல் கட்டணங்களை வசூல் செய்து கடவுளை காட்சிப்பொருளாக மாற்றி வருகின்றனர். இது தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும்.
சமீபத்தில் நாகூரில் வாகன நுழைவு கட்டணம் ரத்து செய்ததை போன்று, இங்கும் முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும். இது குறித்து தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர், சுவாமிமலை பேரூராட்சி நிர்வாகம், வருவாய்த்துறை மற்றும் காவல்துறையினரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளோம். இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. இதனை கண்டித்து கோயில் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த திட்டமிட்டிருந்தோம்.
ஆனால், இதற்கு சுவாமிமலை போலீசார் அனுமதி வழங்கவில்லை. இதனால், இதுகுறித்து சுவாமி முருகப்பெருமானிடமே இந்த கோரிக்கையினை முன்வைத்துள்ளோம். இன்னும் ஒரு வார காலத்தில் இக்கட்டணத்தை முழுவதும் ரத்து செய்யாவிட்டால், இந்து எழுச்சி பேரவை சார்பில் விரைவில் சுவாமிமலை திருக்கோயில் முன்பு மாபெரும் அறவழிப்போராட்டத்தை முன்னெடுப்போம்” என தெரிவித்தார்.