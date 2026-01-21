ETV Bharat / state

வேலூர் தனியார் பள்ளிக்கு ரூ.10,000 அபராதம் - உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

பள்ளியும், பெற்றோரும் செய்த தவறுக்காக மாணவனின் கல்வியை பாழாக்கி விட முடியாது. மாணவன் கல்வியை தொடர வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 21, 2026 at 8:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: இந்தியை தாய் மொழியாக கொண்ட மாணவன், பிரெஞ்சை இரண்டாம் மொழியாக 10 ஆம் வகுப்பு மெட்ரிக் தேர்வில் எழுத சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது. மேலும், மாணவர் படிக்கும் தனியார் பள்ளிக்கு ரூ.10,000 அபராதம் விதித்தும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

வேலூரில் உள்ள தனியார் மெட்ரிக் பள்ளியில் 10 ஆம் வகுப்பு படித்து வரும் மாணவனின் தந்தை யேசுபதம் உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், "எனது மகனுக்கு தமிழ் தெரியாது. அவனது தாய் காஷ்மீரில் வசித்தவர். மாணவன் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை சிபிஎஸ்இ பாடத் திட்டத்தில் படித்து வந்ததால் பிரெஞ்சு மொழியை பகுதி-1 மொழியாக தேர்வு செய்து படித்து வந்துள்ளார்.

தற்போது, தமிழகத்தில் படிப்பதால் தமிழ் மொழி கட்டாயம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, எனது மகன் இந்த ஆண்டு மெட்ரிக் தேர்வை எழுதும் போது பிரெஞ்சு மொழியை இரண்டாவது மொழியாக தேர்வு செய்து எழுத அனுமதியளித்து உத்தரவிட வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த மனு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி டி. பரத சக்கரவர்த்தி முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "கடந்த 2006-2007 கல்வி ஆண்டு முதல் தமிழகத்தில் தமிழ் படிப்படியாக கட்டாயமாக்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழ், ஆங்கிலம் தாய் மொழியாக இல்லாத மாணவர்கள் அவர்கள் தங்களின் தாய் மொழியை இரண்டாம் மொழியாக தேர்வு செய்யலாம். பள்ளி நிர்வாகம் மனுதாரரின் மகனுக்கு தவறாக சேர்க்கை வழங்கியுள்ளது" என்று வாதிட்டார்.

இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "பள்ளியும், பெற்றோரும் செய்த தவறுக்காக மாணவனின் கல்வியை பாழாக்கி விட முடியாது. மாணவன் கல்வியை தொடர வேண்டும். எனவே, மனுதாரரின் மகன் இந்த கல்வி ஆண்டு மட்டும் இரண்டாவது மொழியாக பிரெஞ்சை எழுதலாம். இதை சிறப்பு உத்தரவாக பிறப்பிக்கிறேன்.

மாணவனின் இந்த நிலைக்கு காரணமான தனியார் பள்ளிக்கு 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமாக விதிக்கப்படுகிறது. அதை தனியார் பள்ளி இயக்குநருக்கு 3 வாரங்களில் செலுத்த வேண்டும். மாணவன் 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பில் பிரெஞ்சு மொழியை இரண்டாவதாக உள்ள கல்வி திட்டத்தில் உள்ள பள்ளியில் சேர்ந்து படிக்க அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது" என்று உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.

TAGGED:

FRENCH EXAM
பிரெஞ்சு மொழி தேர்வு
MADRAS HIGH COURT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.