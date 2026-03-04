கர்தவ்ய த்வார்; 'தமிழர்களின் சூட்டை' தாங்காமல் கழற்றி எடுக்கப்பட்ட இந்தி எழுத்துக்கள்
திருச்சி ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தின் நுழைவு வாயிலில் இருந்த இந்தி எழுத்துக்களை ரயில்வே அதிகாரிகள் அகற்றினர்.
Published : March 4, 2026 at 7:27 PM IST
திருச்சி: 'கர்தவ்ய த்வார்' என்று வைக்கப்பட்டிருந்த இந்தி எழுத்துக்கள் பெரும் சர்ச்சை ஏற்படுத்திய நிலையில், ரயில்வே அதிகாரிகள் அவற்றை அகற்றினர்.
திருச்சி சந்திப்பு ரயில் நிலையம் அருகே ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் அலுவலகம் அமைந்துள்ளது. அந்த அலுவலகத்திற்கு புதிதாக நுழைவு வளைவு கட்டப்பட்டுள்ளது. அதற்கு, 'கர்தவ்ய த்வார்' என்று மத்திய அரசு இந்தியில் பெயர் சூட்டி இருந்தது. அதன்படி, நுழைவு வாயிலில் 'கர்தவ்ய த்வார்' என்று தமிழ், இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தது. இது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பிய நிலையில், ''பாஜக அரசின் இந்தித் திணிப்பு: நுழைவு வாயிலிலேயே வாயில் நுழையாத பெயர்!'' என்று தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்து இருந்தார்.
முதல்வர் தமது எக்ஸ் பக்கத்தில், 'திருச்சி மண்டல ரயில்வே அலுவலக நுழைவு வாயிலில் 'கர்தவ்ய த்வார்' என எழுதி வைத்துள்ளனர். தமிழர்களின் சுயமரியாதையைச் சீண்டிப் பார்க்கும் இவர்களுக்குச் சரியான பாடம் புகட்ட வேண்டும். தமிழ், ஆங்கிலப் பெயர்களிலும் இந்தியைத் திணிக்கும் முயற்சியைக் கைவிட்டு, உடனடியாக அங்கு சரியான தமிழ்ப் பெயர்கள் இடம்பெற வேண்டும். இல்லையென்றால் தமிழர்களின் சூட்டை ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசு உணர வேண்டி இருக்கும் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கிறேன்.'' என காட்டமாக பதிவிட்டிருந்தார்.
அதே போல, மதுரை எம்பி சு. வெங்கடேசன், எம்பி துரை வைகோ உள்ளிட்டோர் தங்களது கண்டனத்தில், ''தமிழில் பொருள் விளங்க பெயர் சூட்டாமல், அப்படியே இந்தி பெயரை நுழைவாயிலில் பொறித்து இருப்பது ஒன்றிய அரசின் அப்பட்டமான இந்தி திணிப்பையே காட்டுகிறது. தெற்கு ரயில்வே உடனடியாக இந்தியில் இருக்கும் பெயரை நீக்கி விட்டு, அதற்கு பதிலாக ஒரு தமிழ்ப் பெயரை வைக்க வேண்டும்'' என தெரிவித்து இருந்தனர்.
மேலும், எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமியும், ''தமிழ் மொழிக்கான அங்கீகாரத்தை தொடர்ந்து மத்திய அரசு அளித்துவரும் நிலையில், இது போன்ற நிகழ்வுகளை தவிர்த்திட வேண்டும். மத்திய அரசு உடனடியாக இதில் தலையிட்டு, அந்த நுழைவு வாயிலுக்கு தமிழில் பெயர்சூட்டிட வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறேன்'' என பதிவிட்டிருந்தார்.
பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் வைத்த கோரிக்கையில், '' சில அதிகாரிகள் செய்யும் தவறுகள் காரணமாக, மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டில் இந்தியை திணிக்க முயற்சிப்பதாக தேவையற்ற குற்றம் சாட்டப்படுகிறது. எனவே, திருச்சி மண்டல ரயில்வே அலுவலக நுழைவு வாயிலில் தமிழ் மொழி பலகையை முறையாக வைக்க வேண்டும்'' என தெரிவித்து இருந்தார்.
இதற்கிடையே, திருச்சி ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் அலுவலக நுழைவாயில் முன்பாக, திமுகவினர் இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். கல்வெட்டில் இருந்த இந்தி எழுத்தை கருப்பு மை கொண்டு அழித்து தங்கள் எதிர்ப்பை பதிவு செய்தனர். அப்போது அவர்கள், ''அனைவருக்கும் புரியும் படி தமிழில் பெயர் பலகை வைக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்'' என தெரிவித்தனர்.
இந்த சம்பவம் பூதாகரமான நிலையில், திருச்சி ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் அலுவல நுழைவு வாயிலில் இருந்த இந்தி எழுத்துக்கள் அகற்றப்பட்டன. ரயில்வே துறையை சேர்ந்த அதிகாரிகள் உத்தரவுப்படி, ஊழியர்கள் நுழைவு வாயிலில் எழுதப்பட்டிருந்த இந்தி எழுத்துக்களை அகற்றியுள்ளனர்.