சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க வருகிறது 3 மெகா திட்டங்கள்; களமிறங்கிய நெடுஞ்சாலை துறை
சென்னையில் கோயம்பேடு - திருமங்கலம் இடையே போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில், கூவம் ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள பாலத்தை அகலப்படுத்துவதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை (DPR) தயாரிக்க நெடுஞ்சாலைத் துறை ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளது.
Published : October 23, 2026 at 4:28 PM IST
சென்னை: சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில், 3 விரிவான திட்டங்களுக்கு நெடுஞ்சாலைத் துறை சார்பில் டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில், முக்கிய சாலைகளில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த நெடுஞ்சாலைத் துறை திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, பேசின் பாலம் மற்றும் கூவம் ஆற்றுப் பாலத்தை விரிவுபடுத்தவும், வியாசர்பாடியில் உள்ள மேம்பாலக் கட்டமைப்பை நீட்டிக்கவும் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டுள்ளன.
பேசின் பாலத்தை விரிவுபடுத்துதல்
அந்த வகையில், சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில், கிராண்ட் நார்தர்ன் டிரங்க் சாலையில் உள்ள பேசின் பாலத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை (DPR) தயாரிக்க நெடுஞ்சாலைத் துறை ரூ.19.10 லட்சம் மதிப்பில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளது.
சென்னையின் முக்கிய போக்குவரத்துப் பாதைகளில் ஒன்றான கிராண்ட் நார்தர்ன் டிரங்க் சாலையில், கிலோமீட்டர் 3/2-ல் பேசின் பாலம் அமைந்துள்ளது. இந்தப் பாலம் பக்கிங்ஹாம் கால்வாய், பேசின் ரயில் நிலையம் மற்றும் ஓட்டேரி நல்லா ஆகியவற்றைக் கடந்து செல்கிறது.
தற்போது பாலத்தின் சாலைப் பகுதி 6 மீட்டர் அகலத்தில் மட்டுமே உள்ளதால், காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக, ஒரு கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான தூரத்துக்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நிற்பதாக நெடுஞ்சாலைத் துறையின் திட்ட அறிக்கை குறிப்பிடுகிறது. இந்தச் சாலையில் நாளொன்றுக்கு 1,12,586 பயணிகள் கார் அலகுகள் (PCU) அளவிலான போக்குவரத்து இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பாதை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனை, மருத்துவக் கல்வி நிறுவனங்கள், ரயில் நிலையங்கள், சரக்கு ரயில் முனையங்கள், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் சிறு தொழிற்சாலைகளுக்குச் செல்ல முக்கிய வழித்தடமாக உள்ளது. சென்னை துறைமுகத்துக்கான சரக்கு போக்குவரத்திலும் இந்தப் பாதை முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
இதனால், பாலத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கான தொழில்நுட்ப சாத்தியக்கூறுகள், கட்டுமான வடிவமைப்பு, போக்குவரத்துத் தேவை, நிலம் கையகப்படுத்துதல், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் திட்டச் செலவு உள்ளிட்ட விவரங்களை ஆய்வு செய்து விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட உள்ளது.
இதற்காக நில அளவீடு, போக்குவரத்து கணக்கெடுப்பு, மண் பரிசோதனை, நீரியல் ஆய்வு, நிலத்தடி மற்றும் மேல்நிலை மின்சாரக் கம்பிகள் உள்ளிட்ட பயன்பாட்டுக் கட்டமைப்புகளை வரைபடமாக்குதல் போன்ற பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
பாலத்தை விரிவுபடுத்தும் திட்டத்துக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்ட பின்னரே திட்டத்தின் இறுதிச் செலவு நிர்ணயிக்கப்படும். இந்த விரிவான திட்ட அறிக்கையைத் தயாரிக்க 18 சதவீத ஜிஎஸ்டி அடங்கும். தற்போது கோரப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியின் மதிப்பு ரூ.19.10 லட்சமாகும். பணிகளை முடிக்க 5 மாதங்கள் கால அவகாசம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக நெடுஞ்சாலைத் துறையின் சென்னை நகரச் சாலைகள் கோட்டம் சார்பில் கோரப்பட்டுள்ள இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்க விரும்புவோர், நவம்பர் 2 ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்குள் இணையவழியில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கான முன்வைப்புத் தொகை ரூ.20,000 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
கோயம்பேடு-திருமங்கலம் பாதை
இதேபோல், சென்னையில் கோயம்பேடு–திருமங்கலம் இடையே போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில், கூவம் ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள பாலத்தை அகலப்படுத்துவதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை (DPR) தயாரிக்க நெடுஞ்சாலைத் துறை ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளது. இந்த திட்ட அறிக்கை பணிக்கான ஒப்பந்த மதிப்பு ரூ.14.40 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையின் முக்கிய போக்குவரத்துப் பாதையான உள்வட்டச் சாலையில் (Inner Ring Road), ஜவஹர்லால் நேரு சாலையில் கூவம் ஆற்றின் குறுக்கே இந்தப் பாலம் அமைந்துள்ளது. கோயம்பேடு–அண்ணா நகர் மேற்கு சந்திப்பு அருகே, வி.ஆர். மால் பகுதியில் இருந்து சுமார் 300 மீட்டர் தொலைவில் இப்பாலம் உள்ளது.
தற்போது இந்தப் பாலத்தின் வாகனப் போக்குவரத்துக்கான அகலம் 18.8 மீட்டராக உள்ளது. இதனை 33.8 மீட்டராக அதிகரிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காகப் பாலத்தின் இருபுறங்களிலும் தலா 7.5 மீட்டர் அகலப்படுத்தவும், 131 மீட்டர் நீளமுள்ள பாலத்தின் 8 பகுதிகளிலும் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்யவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பாலத்தின் இருபுற அணுகுசாலைகளிலும் தலா 250 மீட்டர் நீளத்துக்கு 5 மீட்டர் அகலத்தில் சாலையை விரிவுபடுத்துவது குறித்தும் விரிவான திட்ட அறிக்கையில் ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளது.
இந்த வழித்தடத்தில் தினமும் 1.20 லட்சத்துக்கும் அதிகமான பயணிகள் கார் அலகு (PCU) அளவிலான போக்குவரத்து இருப்பதாக ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனால் கோயம்பேடு சந்திப்பு முதல் வி.ஆர். மால் மற்றும் திருமங்கலம் சந்திப்பு வரையிலான பகுதியில் நெரிசல் ஏற்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாலத்தை அகலப்படுத்துவதற்கான தொழில்நுட்ப சாத்தியக்கூறுகள், பொறியியல் வடிவமைப்பு, நிலத் தேவை, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூகத் தாக்கங்கள், திட்டச் செலவு உள்ளிட்ட அம்சங்களை ஆய்வு செய்து விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட உள்ளது. இந்த அறிக்கையின் அடிப்படையிலேயே திட்டத்தின் இறுதிச் செலவு மற்றும் செயல்படுத்துவதற்கான விவரங்கள் தீர்மானிக்கப்படும்.
இதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணிக்கான டெண்டரைச் சமர்ப்பிக்க நவம்பர் 2, 2026 காலை 11 மணி கடைசி நேரமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணிக்கான கால அவகாசம் 5 மாதங்கள் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஓப்பந்த புள்ளிக்கான முன் வைப்பு தொகை 15,000 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
வியாசர்பாடி கிராண்ட் நார்தர்ன் டிரங்க் சாலை
மேலும், வியாசர்பாடியில் உள்ள கிராண்ட் நார்தர்ன் டிரங்க் சாலையில், கிரேடு செப்பரேட்டரை(பால கட்டமைப்பை) நீட்டிப்பதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை (DPR) தயாரிக்க ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது. தமிழக நெடுஞ்சாலைத் துறையின் சென்னை நகர சாலைகள் கோட்டம் சார்பில் இதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, வியாசர்பாடியில் கிராண்ட் நார்தர்ன் டிரங்க் சாலையின் கி.மீ. 4/4 முதல் 5/4 வரையிலான பகுதியில் அமைந்துள்ள கிரேடு செப்பரேட்டரை நீட்டிப்பதற்கான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட உள்ளது.
இந்த திட்ட அறிக்கை பணிக்கான ஒப்பந்த மதிப்பு ரூ.19.10 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்பவர்கள் ரூ.20,000 முன் வைப்புத்தொகை (EMD) செலுத்த வேண்டும். திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணியை முடிப்பதற்கு 5 மாதங்கள் கால அவகாசம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒப்பந்தப்புள்ளி ஆவணங்களை தமிழக அரசின் மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளி இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை இணைய வழியாகச் சமர்ப்பிக்க 2026 நவம்பர் 2 ஆம் தேதி காலை 11 மணி கடைசி நேரமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒப்பந்தப்புள்ளியில் பங்கேற்கும் நிறுவனங்கள் உரிய டிஜிட்டல் கையொப்பச் சான்றிதழைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்ட பின்னரே, கிரேடு செப்பரேட்டர் நீட்டிப்புப் பணியின் விரிவான வடிவமைப்பு, மதிப்பீடு உள்ளிட்ட விவரங்கள் தெரியவரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.