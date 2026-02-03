ETV Bharat / state

கவின் ஆணவப் படுகொலை வழக்கு; நீதிமன்றத்தில் சிசிடிவி காட்சிகள் தாக்கல்

நெல்லையில் இளைஞர் கவின் ஆணவப் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழ்நாட்டில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

கவின் (கோப்புப்படம்)
கவின் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
திருநெல்வேலி: இளைஞர் கவின் ஆணவ கொலை செய்யப்பட்ட இடத்தில் பதிவாகியிருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய விசாரணை அதிகாரிக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறுமுகமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்த தலித் இளைஞர் கவின் செல்வகணேஷ். இவர் நெல்லையைச் சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவரை காதலித்து வந்தார். இதனை அறிந்த அந்தப் பெண்ணின் தம்பி சுர்ஜித் கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் பட்டப்பகலில் கவினை கொலை செய்தார். இந்த கொலை வழக்கில் பெண்ணின் சகோதரர் சுர்ஜித், அவரது தந்தை சப் இன்ஸ்பெக்டர் சரவணன், சுர்ஜித்துக்கு அடைக்கலம் கொடுத்ததாக ஜெயபால் ஆகியோரை சிபிசிஐடி போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

இந்த நிலையில், சப் இன்ஸ்பெக்டர் சரவணன், ஜெயபால் ஆகியோர் தங்கள் மீதான நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்யக் கோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்தனர்.

இந்த மனு ஏற்கனவே நீதிபதி விக்டோரியா கவுரி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, '' இந்த வழக்கு தொடர்பாக எதிர் தரப்பினர் பதில் அளிக்க நோட்டீஸ் அனுப்ப வேண்டும். மேலும், இந்த வழக்கில் நெடுஞ்சாலை ஆணைய அதிகாரிகள் எதிர் மனுதாரராக சேர்க்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் இந்த கொலை சம்பவம் நடந்த பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை சேகரித்து, நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்'' என்று உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்தி வைத்து இருந்தார்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு மீண்டும் நீதிபதி விக்டோரியா கவுரி முன் இன்று (பிப்.3) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, கொலை நடந்த இடம் மற்றும் அதன் அருகே உள்ள பகுதிகளில் இருந்த சிசிடிவு பதிவுகளை சேகரித்து, நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் தாக்கல் செய்தனர். அந்த சிசிடிவி பதிவுகள் விசாரணை அதிகாரியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

இதைத் தொடர்ந்து நீதிபதி விக்டோரிய கவுரி, இந்த சிசிடிவி பதிவுகள் 6 மணி நேரம் இருப்பதால், விசாரணை அதிகாரி, அந்த காட்சிகளை பார்வையிட்டு அது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஒத்தி வைத்தார்.

