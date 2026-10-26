என் மகளுக்கு கல்விக் கடன் கிடைக்கவில்லை; கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைத்தேன்: வேதனையை பகிர்ந்த உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர்
"ஏழை, எளிய மாணவர்கள் உயர் கல்வியைத் தொடர கல்விக்கடன் வரப்பிரசாதமாகும். முதலமைச்சரின் வழிகாட்டுதலின்படி, மாணவர்கள் எந்தவித சொத்து அடமானமும், ஜாமீனும் இல்லாமல் ரூ.20 லட்சம் வரை கல்விக் கடனை பெற முடியும்"
Published : October 26, 2026 at 10:51 PM IST
திருநெல்வேலி: தனது மகளுக்கு கல்விக்கடன் வழங்கப்படவில்லை என்றும், அதனால் மிகவும் கஷ்டப்பட்டே படிக்க வைத்ததாகவும் தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.
திருநெல்வேலி மண்டல அளவிலான கல்லூரி மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள் மற்றும் கல்லூரி நிர்வாகிகளுடனான கலந்துரையாடல் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன், திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், திருநெல்வேலி, நாங்குநேரி, ராதாபுரம், பாளையங்கோட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
கூட்டத்தில் கல்லூரி மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடியதை தொடர்ந்து, 14 மாணவர்களுக்கு மொத்தம் ரூ.2 கோடி மதிப்பிலான கல்விக்கடனுக்கான காசோலைகளை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் வழங்கினார். அப்போது மாணவர் ஒருவருக்குக் கல்விக் கடனுக்கான காசோலையை வழங்கியபோது, அருகில் இருந்த சட்டமன்ற மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம் தனது சொந்த அனுபவத்தை அமைச்சர் பகிர்ந்துகொண்டார்.
அதாவது, தனக்கு வீட்டுக் கடன் இருந்ததாகவும், இதனை காரணம் காட்டி தனது மகளுக்கு கல்விக் கடன் கேட்டபோது வங்கி வழங்க மறுத்துவிட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். இதனால், கஷ்டப்பட்டுத்தான் தனது மகளைப் படிக்க வைத்ததாகக் கூறிய அமைச்சர், கல்விக் கடன் பெறுவதில் தாம் எதிர்கொண்ட சிரமத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
மாணவர்களுக்கு கல்விக் கடன் வழங்கும் நிகழ்ச்சியின்போதே, தனது மகளின் கல்விக்காகக் கடன் பெற முடியாமல் தவித்த அனுபவத்தை அமைச்சர் பகிர்ந்துகொண்டது கவனம் பெற்றுள்ளது.
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தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு அமைச்சர் விஸ்வநாதன் அளித்த பேட்டியில், "அரசு கல்லூரிகளில் காலியாக உள்ள 2,700 உதவிப் பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கான டி.ஆர்.பி தேர்வு முடிவுகள் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இதில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு விரைவில் நேர்காணல் மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு முடிக்கப்பட்டு, உடனடியாகப் பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்படும்.
இதுதவிர, தமிழகத்தில் உள்ள அரசு கல்லூரிகளில் மேலும் 6,000 காலிப் பணியிடங்கள் உள்ளன. இவற்றையும் ஆண்டுக்கு 3,000 பேர் வீதம் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் முழுமையாக நிரப்ப அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. அதேபோல், கௌரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு ஏற்கனவே ரூ.5,000 ஊதிய உயர்வு வழங்கப்பட்டு, அதற்கான நிலுவைத் தொகையும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்கள் நியமனம் தொடர்பான விவகாரம் உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றவுடன் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் முடங்கிவிடக் கூடாது என்பதற்காக 'கன்வீனர் கமிட்டி' மற்றும் மூத்த பேராசிரியர்கள் தலைமையில் தற்காலிக நிர்வாக பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் மற்றும் அழகப்பா பல்கலைக்கழகங்களில் சுமுக நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள 11 பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் நீதிமன்றத்தின் இறுதித் தீர்ப்பு வந்தவுடன், சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு முறைப்படி துணைவேந்தர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள். இதில் யு.ஜி.சி. பிரதிநிதி தேவையில்லை என்பதே தமிழக அரசின் உறுதியான நிலைப்பாடு.
ஏழை, எளிய மாணவர்கள் உயர் கல்வியைத் தொடர கல்விக் கடன் வரப்பிரசாதமாகும். முன்பு ரூ.7.5 லட்சத்திற்கு மேல் கடன் பெற வீடோ, நிலமோ அடமானம் வைக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது. ஆனால், முதலமைச்சரின் வழிகாட்டுதலின்படி, மாணவர்கள் எந்தவித சொத்து அடமானமும், ஜாமீனும் இல்லாமல் ரூ.20 லட்சம் வரை கல்விக் கடன் பெறும் வகையில் புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
தனியார் மற்றும் நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்கள் தன்னிச்சையாகக் கட்டணம் வசூலிப்பதைத் தடுக்க, ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி கிருஷ்ணா தலைமையிலான குழு விரிவான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியுள்ளது. சுயநிதி மற்றும் தனியார் கல்லூரிகளின் நிர்வாகிகளை அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மிக விரைவில் மாணவர்களைப் பாதிக்காத வகையில் முறைப்படுத்தப்பட்ட கட்டண நிர்ணயம் அறிவிக்கப்படும்.
பாடத்திட்ட மாற்றங்கள் என்பது யு.ஜி.சி, ஏ.ஐ.சி.டி.இ மற்றும் என்.சி.டி.இ விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு படிப்படியாக நவீனமயமாக்கப்பட்டு வருகிறது" என அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கூறினார்.