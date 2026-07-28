எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயனை கைது செய்ததில் எந்த சட்டவிரோதமும் இல்லை: நீதிமன்றத்தில் காவல்துறை பதில்
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மார்கண்டேயன் கைது செய்யப்பட்டார். சட்டமன்றம் நடைபெறும்போது அவர் மிரட்டியது போல ஏதேனும் அசம்பாவிதம் நடைபெற்றால் முதலமைச்சரின் நிலை என்ன ஆவது? என அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் கேள்வியெழுப்பினார்.
Published : July 28, 2026 at 4:21 PM IST
சென்னை: திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயனை கைது செய்ததில் எந்த சட்டவிரோதமும் இல்லை என நீதிமன்றத்தில் காவல்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விளாத்திக்குளம் திமுக எம்எல்ஏவான மார்க்கண்டேயன், கடந்த 18ம் தேதி கோவில்பட்டியில் நடைபெற்ற அக்கட்சியின் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசினார். அப்போது அவர், சட்டமன்றத்தை கூட்டினால் முதலமைச்சர் விஜய்யின் எலும்புகள் உடைப்படும் என பேசியதாக கூறப்படுகிறது. அவரது இந்த பேச்சு அடங்கிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இதையடுத்து, முதலமைச்சருக்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசியதாக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் மீது தூத்துக்குடி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கில் கடந்த திங்கள்கிழமை (ஜூலை 20) கைது செய்யப்பட்ட மார்க்கண்டேயன், நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இதனிடையே, மார்கண்டேயனை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதிக் கோரி காவல்துறை தாக்கல் செய்த மனுவை தூத்துக்குடி மாவட்ட நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. அதேபோல, தனக்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என மார்கண்டேயன் தாக்கல் செய்த மனுவையும் தூத்துக்குடி நடுவர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
இந்நிலையில், சிறையில் அடைக்கப்பட்ட உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரியும், ஜாமீன் வழங்கக் கோரியும் எம்எல்ஏ மார்கண்டேயன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதில், 7 ஆண்டுகளுக்கு குறைவாக தண்டனை வழங்கும் பிரிவு பி.என்.எஸ் பிரிவு 35(3)ன் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால், கைதுக்கு முன் உரிய நோட்டீஸை காவல்துறை தனக்கு வழங்கி இருக்க வேண்டும். ஆனால், காவல்துறை எந்த நோட்டீஸையும் வழங்கவில்லை. எனவே, தன் மீது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என அவர் கோரியிருந்தார்.
|இதையும் படிங்க: “தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு முன்னுரிமை; ஆளுநரின் வழிகாட்டுதல் ஏற்புடையதல்ல” - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேச்சு
இந்த மனுவானது, நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மார்க்கண்டேயன் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன் மற்றும் வழக்கறிஞர் காசிராஜன், "கைது செய்வதற்கு மாஜிஸ்திரேட் முன் அனுமதியை பெறாமல் காவல்துறை கைது செய்துள்ளது. தொடர் குற்றவாளியை கைது செய்வதை போல, இரவு நேரத்தில் வழக்கு பதிவு செய்து அதிகாலை காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.
கைது செய்வதற்கு போதுமான காரணங்கள் இல்லாமல் சட்டவிரோதமாக இந்த கைது நடவடிக்கையை காவல்துறை எடுத்துள்ளது. சட்டமன்றத்தை மூடி விட்டுதான் இனி பேச வேண்டும் என தமிழக முதலமைச்சர் பேசினார். அதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில்தான் மார்கண்டேயன் அவ்வாறு பேசினார். மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசவில்லை" என வாதிட்டனர்.
இதையடுத்து, காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான அரசு தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், "கைது செய்வதற்கு போதுமான காரணங்கள் இருக்கின்றன என கருதினால், மாஜிஸ்திரேட் முன் அனுமதி இல்லாமல் கைது செய்ய காவல்துறைக்கு அதிகாரம் உள்ளது.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மார்கண்டேயன் கைது செய்யப்பட்டார். சட்டமன்றம் நடைபெறும் போது அவர் மிரட்டியது போல ஏதேனும் அசம்பாவிதம் நடைபெற்றால் முதலமைச்சரின் நிலை என்ன ஆவது? கைது செய்யப்பட்ட பின்னர் 2 முறை உரிய தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் விசாரணைக்காக கைது செய்வதாக காவல்துறை காரணம் தெரிவித்துள்ளது. மாஜிஸ்திரேட் அதை ஏற்றுக்கொண்டு கைது செய்ய உத்தரவிட்டார். போலீசாரின் இந்த நடவடிக்கையில் எந்த சட்டவிரோதமும் இல்லை" எனத் தெரிவித்தார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயனை கைது செய்வதற்கு முன் உரிய தகவல் தெரிவிக்கப்படாதது ஏன்?" என கேள்வி எழுப்பி, வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்தார்.