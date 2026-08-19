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காஞ்சிபுரம் வரதராஜபெருமாள் கோயிலில் சாதி பாகுபாடா? உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு

காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் பிராமணர் அல்லாத தென்கலை வைணவ பக்தர்களுக்கு தீர்த்தம், பிரசாதம் வழங்குவதில் பாரபட்சம் காட்டப்படுவதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2026 at 3:25 PM IST

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சென்னை: இறைவன் முன் அனைத்து உயிர்களும் சமம் என்பதால், வழிபாட்டுத் தலங்களில் யாரிடமும் பாகுபாடு காட்ட இடமில்லை என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் உள்ள மணவாள மாமுனிகள் சன்னதியில், பிராமணர் அல்லாத தென்கலை வைணவ பக்தர்களுக்கு தீர்த்தம், பிரசாதம் வழங்குவதில் பாரபட்சம் காட்டப்படுவதாக மாதவன் ராமானுஜ தாசன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், பிராமணர் அல்லாத பக்தர்கள், வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் உள்ள மணவாள மாமுனிகள் சன்னதியில் பிரதான வாசல் வழியாக அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. மாறாக, பக்கவாட்டு வாசல் வழியே மட்டுமே அனுப்பப்படுகிறார்கள். நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம் பாட பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது" என தனது மனுவில் மாதவன் ராமானுஜ தாசன் தெரிவித்திருந்தார்.

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இந்த மனுவானது, நீதிபதிகள் ஜி.ஜெயச்சந்திரன் மற்றும் இ.மனோகரன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, வரதராஜப்பெருமாள் கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "ஆழ்வார்கள் மற்றும் ஆச்சாரியார்கள் சன்னதிகள் மிகக் குறுகிய இடவசதி கொண்டதாக உள்ளன. சேவா கால நேரங்களில் பணியில் இருக்கும் முறைதாரர்களே உள்ளே முழுமையாக நிற்க முடியாத சூழல் நிலவுகிறது. இதனால்தான், பொதுப் பக்தர்கள் சன்னதிக்கு வெளியே நிறுத்தப்படுகிறார்களே தவிர, இதில் எந்தவித சாதி பாகுபாடும் இல்லை" என தெரிவித்தார்.

மேலும், குறிப்பிட்ட காலங்களை தவிர்த்து மற்ற நேரங்களில் பொது பக்தர்கள் சன்னதிகளில் திவ்யப் பிரபந்தம் பாடி இறைவனை வழிபட எந்தத் தடையும் இல்லை என்றும், திருக்கோயிலில் தீர்த்தம், பிரசாதம் வழங்குவதில் அனைத்துப் பக்தர்களும் சமமாக நடத்தப்படுவார்கள், எவ்விதப் பாகுபாடும் காட்டப்படாது எனவும் நீதிமன்றத்தில் கோயில் தரப்பில் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டது.

இந்த உத்தரவாதத்தை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள், "இறைவனின் பார்வையில் அனைத்து உயிர்களும் சமம்தான். இறைவன் யாரிடமும் பாகுபாடு காட்டுவதில்லை என பகவத் கீதை சொல்கிறது.

அப்படியிருக்கையில், வழிபாட்டுத் தலங்களில் யாரும் யாரிடமும் பாகுபாடு காட்ட இடமில்லை என திட்டவட்டமாக தெரிவித்தனர். மேலும், கோயில் நிர்வாகம் அளித்த உத்தரவாதத்தை உறுதியாக பின்பற்றி செயல்பட உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.

TAGGED:

KANCHIPURAM TEMPLE
காஞ்சிபுரம் வரதராஜபெருமாள் கோயில்
சாதி பாகுபாடு
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
KANCHIPURAM VARADHARAJA PERUMAL

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