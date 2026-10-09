திருப்பரங்குன்றம் வேல் திருவிழா: அன்னதான நடைமுறையை தொடர உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

திருப்பரங்குன்றம் வேல் திருவிழா: அன்னதான நடைமுறையை தொடர உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
மலை உச்சியிலேயே சமைப்பது பற்றி நீதிமன்றம் முடிவெடுக்க இயலாது. வேண்டுமானால், சமைத்த உணவை பரிமாறலாம் என நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 9, 2026 at 10:23 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றத்தில் மலை மேல் குமாரருக்கு வேல் எடுக்கும் விழாவில் வழக்கமான நடைமுறையை தொடரலாம் என சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயிலில் இருந்து மலைக்கு வேல் எடுத்துச் செல்லும் விழாவின்போது, பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்குவதற்காக கதம்ப சாதத்தை மலையில் சமைக்க கோயில் நிர்வாகம் அனுமதி மறுத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் அதிருப்தி அடைந்த பக்தர்களும், இந்து அமைப்புகளும் நேற்று இரவு, கோயில் துணை ஆணையர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர்.
இந்நிலையில், இன்று காலை மீண்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால் அங்கு பதற்றமான சூழல் நிலவியது.
இதையடுத்து, மதுரையை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் பாண்டியராஜன், இதுதொடர்பாக உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் அவசர மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அதில், “திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் மலைமேல் நடைபெறும் “மலைமேல் குமாரர்” விழாவை முன்னிட்டு, மலை மேல் சமைத்து அன்னதானம் வழங்க அனுமதி கோரப்பட்டது. ஆனால், அனுமதி மறுத்து 7 நிபந்தனைகளை விதித்து தொல்லியல் துறை உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
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இன்று விழா நடைபெற உள்ள நிலையில், இந்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும்" எனக் கோரப்பட்டிருந்தது. இந்த வழக்கானது, நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது நீதிபதிகள், மலை உச்சியிலேயே சமைப்பது பற்றி நீதிமன்றம் முடிவெடுக்க இயலாது. வேண்டுமானால், சமைத்த உணவை பரிமாறலாம். திருப்பரங்குன்றத்தில் மலை மேல் குமாரருக்கு வேல் எடுக்கும் விழாவில் வழக்கமான நடைமுறையை தொடரலாம்" என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
அப்போது, மத்திய தொல்லியல் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், தாங்கள் விதித்த நிபந்தனையை இந்த விழாவிற்காக தளர்த்துவதாக தெரிவித்தனர்.
இதைத் தொடர்ந்து, ஏற்கனவே இந்த வழக்கில் பிறப்பித்த உத்தரவு திரும்ப பெறப்பட்டு, மனுக்களை முடித்து வைத்து உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டது.