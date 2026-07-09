காடுகளில் உயர் மின்னழுத்த மின் பரிமாற்றப் பாதைகள் அமைக்க புதிய வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு
பழைய வடிவமைப்பில் மின் பரிமாற்ற பாதைகள் அமைக்கப்படும் பட்சத்தில், தற்போதுள்ள RoW விதிமுறைகள் தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும் என புதிய வழிகாட்டுதல்களில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 9, 2026 at 11:01 PM IST
சென்னை: காடுகளில் உயர் மின்னழுத்த மின் பரிமாற்றப் பாதைகள் அமைப்பதற்கான புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சகம்.
காடு பகுதிகளில் உயர் மின்னழுத்த மின் பரிமாற்றப் பாதைகளை அமைப்பதற்கான Right of Way (RoW) எனப்படும் நிலப்பரப்பு தேவையைக் குறைக்கும் வகையில், மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகம் புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக அனைத்து மாநிலங்களின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர்கள், வனத்துறை முதன்மைச் செயலாளர்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச நிர்வாகங்களுக்கு ஜூலை 03- ஆம் தேதி அன்று சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
அதில், மத்திய மின்சார ஆணையம் (Central Electricity Authority - CEA) 2025-ஆம் ஆண்டுக்கான தொழில்நுட்ப தரநிலைகளில் மேற்கொண்ட திருத்தங்களின் அடிப்படையில், காடு பகுதிகளில் மின்பரிமாற்ற கோபுரங்கள் மற்றும் மின் வழித்தடங்கள் அமைப்பதற்கான "Right of Way" (RoW) தேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி மேம்படுத்தப்பட்ட மின் கோபுரங்கள், குறைந்த அடித்தள பரப்பளவு, குறுகிய வழித்தடங்கள் மற்றும் மேம்பட்ட மின் கம்பி வடிவமைப்புகள் பயன்படுத்தப்படுவதால், காடு பகுதிகளில் தேவையான RoW பரப்பளவை அதிகபட்சமாக 20 சதவீதம் வரை குறைக்க முடியும் என அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதன் மூலம் மரங்கள் வெட்டப்படுவது குறைவதுடன், வனச்சூழலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பும் கணிசமாக குறையும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம் கடந்த ஜூன் 10- ஆம் தேதி நடைபெற்ற வன ஆலோசனைக் குழு (Advisory Committee) கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு, அதன் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் புதிய வழிகாட்டுதல்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டதாக சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
புதிய வழிகாட்டுதல்களின் முக்கிய அம்சங்கள்:
புதிய தொழில்நுட்ப கோபுரங்கள் மற்றும் மின் கம்பி அமைப்புகளுக்கு, CEA- வின் திருத்தப்பட்ட தொழில்நுட்ப தரநிலைகளின்படி புதிய RoW அளவுகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும். பழைய வடிவமைப்பில் மின் பரிமாற்ற பாதைகள் அமைக்கப்படும் பட்சத்தில், தற்போதுள்ள RoW விதிமுறைகள் தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும்.
அனைத்து மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்கள் மற்றும் மின் பரிமாற்ற நிறுவனங்கள் புதிய கோபுர வடிவமைப்புகள் மற்றும் மேம்பட்ட மின் கம்பி தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துமாறு மின்சாரத்துறை அமைச்சகம் தனியாக அறிவுறுத்தும்.
புதிய தொழில்நுட்பங்கள் பரவலாக அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு, பழைய RoW வழிகாட்டுதல்கள் படிப்படியாக ரத்து செய்யப்பட்டு, புதிய தரநிலைகள் முழுமையாக நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்படும். காட்டு பகுதிகளில் மின் பரிமாற்றத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தும்போது சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பைக் குறைத்து தேவையற்ற மரவெட்டுகளைத் தவிர்க்கும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.