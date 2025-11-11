ETV Bharat / state

டெல்லி கார் வெடிப்பு எதிரொலி: சென்னையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு!

டெல்லி கார் வெடிப்பு சம்பவத்தை அடுத்து தமிழகத்தில் உள்ள முக்கிய நகரங்களில் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

சென்னையில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்ட போலீசார்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 11, 2025 at 7:40 AM IST

1 Min Read
சென்னை: டெல்லி கார் வெடிப்பு சம்பவத்தை அடுத்து, மக்கள் கூடும் இடங்களில் தமிழக போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

டெல்லி செங்கோட்டை மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அருகே நேற்று மாலை கார் வெடித்த சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியது. இந்த கோர சம்பவத்தில் இதுவரை 9 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், பலர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக தேசிய புலனாய்வு முகமை உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பு:

இந்த சம்பவத்தை அடுத்து நாடு முழுவதும் முக்கிய நகரங்களில் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டது. அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டிலும் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் வாகன சோதனைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, சென்னையில் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் பகுதிகளான சென்ட்ரல், எழும்பூர் மற்றும் தாம்பரம் ரயில் நிலையங்களில் போலீசார் மற்றும் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ரயில் நிலையங்களுக்கு வரும் பயணிகளின் உடைமைகளை வெடிகுண்டு கருவிகள் மற்றும் மோப்பநாய் உதவியுடன் தீவிர சோதனை செய்து வருகின்றனர். அதேபோல், சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வரும் பயணிகளின் உடைமைகளையும், வாகனங்களையும் தீவிர சோதனைக்கு பிறகே அனுமதித்து வருகின்றனர்.

சென்னையில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ள போலீசார்
மேலும், பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் பேருந்து நிலையங்கள், வணிக வளாகங்கள், கிண்டி நகர்புற சதுக்கம், ஜிஎஸ்டி சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு தீவிர சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதில், சாலையில் சந்தேகத்திற்கு இடமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ள வாகனங்களை அப்புறப்படுத்தி வருகின்றனர்.

தொடர்ந்து, தாம்பரத்தில் இருந்து சென்னை கடற்கரை வரை இருக்கும் அனைத்து புறநகர் ரயில் நிலையங்களிலும், ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீசார் தீவிரமாக கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு சந்தேகத்திற்கு இடமான நபர்களை அழைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சென்னையில் உள்ள முக்கிய மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களிலும், பாதுகாப்பில் உள்ள காவல்துறையினர் பயணிகளின் உடைமைகளை தீவிரமாக சோதனை செய்து அனுமதித்து வருகின்றனர்.

சென்னையை தொடர்ந்து, மதுரை, திருச்சி, கோயம்புத்தூர், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி மற்றும் கடலோர மாவட்டங்களிலும் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பிலும், வாகன சோதனையிலும் ஈடுபட்டு வருவதாக தமிழ்நாடு காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

