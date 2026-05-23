ETV Bharat / state

அரியலூர் - தஞ்சை இடையே கொள்ளிடம் ஆற்றில் உயர்மட்ட பாலம் - அமைச்சர் ஷாஜகான் உறுதி

தஞ்சை மாவட்டம் 8 சட்டமன்ற தொகுதிகளுடன் மிகப்பெரியதாக இருப்பதால், அதனை பிரித்து கும்பகோணத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய மாவட்டத்தை உருவாக்க முதல்வரின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வேன் என அமைச்சர் ஏ.எம்.ஷாஜகான் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் ஏ.எம்.ஷாஜகான் செய்தியாளர் சந்திப்பு
அமைச்சர் ஏ.எம்.ஷாஜகான் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 23, 2026 at 10:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கும்பகோணம்: அரியலூர் மாவட்டம் ராமநல்லூரையும், தஞ்சை மாவட்டத்தில் உள்ள குடிகாடு கிராமத்தையும் இணைக்கும் வகையில் கொள்ளிடம் ஆற்றின் மீது உயர்மட்ட பாலம் அமைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் ஏ.எம்.ஷாஜகான் உறுதி அளித்துள்ளார்.

பாபநாசம் தொகுதி எம்எல்ஏவும், தமிழக சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சருமான ஏ.எம்.ஷாஜகான், அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு முதல் முறையாக இன்று கும்பகோணத்திற்கு வருகை தந்தார். அவருக்கு காவல்துறை அணிவகுப்பு மரியாதையுடன் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து அவருக்கு தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம், மாவட்ட வருவாய் அலுவலகர் தியாகராஜன், கும்பகோணம் கோட்டாட்சியர் திருமலை உள்ளிட்டோர் பூங்கொத்து அளித்தும், சால்வை அணிவித்தும் வரவேற்பு அளித்தனர்.

இதையும் படிங்க.. திமுக இளைஞரணி கூட்டத்தில் காங்கிரசுக்கு எதிராக கோஷம் - மாணிக்கம் தாகூர் கண்டனம்

தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ஏ.எம்.ஷாஜகான், "சிறுபான்மையினர் நலன் சார்ந்தும், சமுதாய நலன் சார்ந்தும், ஒடுக்கப்பட்ட நலிந்த சமுதாயத்தினர் நலன் சார்ந்தும் ஏராளமான கோரிக்கைகள் என்னிடம் வந்துள்ளன.

இதுகுறித்து வரும் 25-ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை மாலை சென்னை தலைமை செயலகத்தில் அலுவலர்களுடன் ஆலோசித்து, முக்கிய முடிவுகளை எடுத்து அதனை தமிழக முதல்வரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று அவரது ஆலோசனையின் பேரில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

வக்ஃபு வாரிய சொத்துக்கள் குறித்த கணக்கெடுப்புகள் முழுமை அடைந்த போதும், மீண்டும் அதனை செம்மைபடுத்துவதற்காக, புதிதாக சர்வே செய்து வாரியத்தின் மூலம் வழங்க வேண்டிய நலத்திட்ட உதவிகளை நிறைவேற்றுவோம்.

பாபநாசம் தொகுதியில், தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது வாக்குறுதி அத்தேன். அதன்படி, கொள்ளிடம் ஆற்றின் குறுக்கே தஞ்சை மாவட்டம் குடிகாடு கிராமத்தையும், அரியலூர் மாவட்டம் மேலராமநல்லுரையும் இணைக்கும் வகையில் புதிய உயர்மட்ட பாலம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

எட்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளை கொண்டுள்ள தஞ்சை மாவட்டம் மிகப் பெரியதாக இருப்பதால், அதனை பிரித்து கும்பகோணம் தலைமையிலான புதிய மாவட்டம் அமைக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் முதல்வரின் கவனத்திற்கு எடுத்துச் சென்று நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

இதையும் படிங்க.. மாடியில் இருந்து குதிக்க போவதாக மிரட்டல் விடுத்த இளைஞர் - சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்திய தவெக எம்.எல்.ஏ

பாபநாசம் தொகுதியில் உள்ள கரும்பு விவசாயிகளுக்கும், திருஆரூரான் தனியார் சர்க்கரை ஆலை நிர்வாகத்திற்கும் இடையிலான பிரச்சனை குறித்து கரும்பு விவசாயிகளிடம் நேரடியாக ஒருமுறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, அவர்களுக்கு சுமுகமான தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று உறுதி அளித்தார்.

TAGGED:

THANJAVUR
ARIYALUR
AM SHAJAHAN
KUMBAKONAM
AM SHAJAHAN ASSURES PEOPLE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.