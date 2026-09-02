"அதிக வட்டிக்கு ஆசைப்படும் மக்கள்; அவலநிலை எப்போது மாறும்?"- நேற்று நியோமேக்ஸ்; இன்று FQL; நாளை?
என்னைப் போன்று எனது கிராமத்தில் மட்டும் சுமார் 2,000 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வலசை கிராமத்தைச் சேர்ந்த செந்தில்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 2, 2026 at 10:26 PM IST
-BY இரா.சிவக்குமார்
மதுரை: அதிக வட்டிக்கு ஆசைப்படும் மக்கள், பணத்தை இழக்கும் அவலநிலை எப்போது மாறும்?, நேற்று நியோமேக்ஸ்; இன்று FQL; நாளை? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், நத்தம் காவல் நிலையச் சரகம், காசம்பட்டியைச் சேர்ந்த இளையராஜா என்பவர் திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் அளித்த புகாரில், FQL Exchange மற்றும் VG Investment ஆகிய போலி செயலிகள் மூலம் ரூ.50,000 முதலீடு செய்தால் இரண்டு மாதங்களில் இரட்டிப்பாகும் என ஆசை வார்த்தைக் கூறி ஏமாற்றியதாகத் தெரிவித்திருந்தார்.
நத்தம், காசம்பட்டி, விளாம்பட்டி, புதுக்கோட்டை, உசிலம்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த சுமார் 15,000-க்கும் மேற்பட்ட ஏழை, எளிய மற்றும் விவசாய பொதுமக்களிடம் இருந்து சுமார் ரூ.30 கோடிக்கும் மேல் இந்த கும்பல் ஏமாற்றி மோசடி செய்துள்ளதாகவும், நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் திண்டுக்கல் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமாரின் உத்தரவின்பேரில் திண்டுக்கல் மாவட்ட குற்றப்பிரிவில் வழக்குப்பதிவுச் செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, மோசடியில் ஈடுபட்ட ரமேஷ், விஜய், அனிதா ஆகிய மூன்று பேரையும் திண்டுக்கல் மாவட்டக் குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி நீதிமன்றக் காவலில் மதுரை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் இருந்து ரூ.50,000 ரொக்கம் மற்றும் ஆவணங்கள் போன்றவையும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. தற்போது வரை இவ்வழக்கில் மொத்தமாக 17 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
பொதுமக்கள் இதுபோன்ற நிதி மோசடிகளால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் உடனடியாக அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்தையோ, மாவட்டக் குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்தையோ அல்லது சைபர் குற்ற உதவி எண்ணான் 1930 என்ற எண்ணில் புகார் அளிக்கலாம் என காவல்துறை சார்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
சிறுகச் சிறுகச் சேமித்து கடைசியில் அதிக வட்டி என்ற ஆசை குழியில் விழுந்து, இருப்பதையும் இழக்கும் நிலை இன்றும் தொடர்ந்துக் கொண்டிருக்கிறது என்பதன் நிகழ்கால சாட்சி தான் FQL முதலீட்டாளர்களின் கண்ணீரும், கதறலும். தென் மாவட்டங்களை உலுக்கி வரும் நிதி நிறுவன மோசடி குறித்த ஒரு பார்வை.
குண்டுமணி தங்கம்
பொதுவாக நம் சமூகத்தில் அடித்தட்டு மற்றும் நடுத்தர மக்கள் தங்கள் உழைப்பின் ஒரு பகுதியை மகள், மகன் திருமணம், கல்வி, வீடுக் கட்டுதல், தொழில் என ஏதாவது ஒரு காரணத்திற்காக நகையாகவோ, பணமாகவோ சேமிப்பதை வழக்கமாகக் கொண்டிருக்கிறார்கள். திருமணம் செய்துக் கொடுக்கின்ற மகளுக்கு குண்டுமணி தங்கமாவது போட்டு அனுப்பிவிட வேண்டும் என்ற வைராக்கியம் இன்றைக்கும் நிறைய அடித்தட்டு குடும்பங்களில் உண்டு.
ஆசை வார்த்தைகள்
ஏழை, எளிய மக்களின் இந்த தேவையும், ஏக்கமும் தான் ஏமாற்றுபவர்களின் பலமாக மாறிவிடுகிறது. அவர்களின் இயல்பான வாழ்க்கைத் தேவையைப் புரிந்துகொண்ட அக்கம், பக்க உறவினரையே முகவர் என்ற முதலீடாக்கி ஆசை வார்த்தைகள் காட்டி தாங்கள் விரிக்கும் வலையில் விழ வைக்கின்றன மோசடி நிதி நிறுவனங்கள். 'போட்ட பணத்தை இரண்டு பங்காக எடுத்துவிட்டேன்' என்று சொல்லியே மக்களை இழுத்து தங்களின் வலை பின்னலில் இழுத்துக் கொள்கிறார்கள்.
FQL நிறுவனம் எப்படி செயல்படுகிறது?
FQL Investment Trading, FQL Exchange App, FQL Trading Wallet, VG Investment Group Syndicate என FQL- ன் கிளை நிறுவனங்கள் செயல்படுகின்றன. எம்எல்எம் போன்ற மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் என்ற அடிப்படையில் இந்த வலை பின்னல் இயங்குகிறது. நிதி நிறுவனம் என்பதைவிட Multi-Level Marketing (MLM) + Cryptocurrency Trading என்ற பெயரில் இயங்கும் முதலீட்டு அமைப்பு இது.
பணம் இரட்டிப்பு ஆசை
இதன் முகவர்களாக இயங்குபவர்கள் அனைவரும் அந்தந்த பகுதியில் அங்குள்ள மக்களுக்கு அதிகம் தெரிந்தவர்களாக, உறவினர்களாக, நண்பர்களாகவே உள்ளனர். அவர்கள் தாங்கள் பெற்ற லாபத்தை முன்னுதாரணமாக காட்டி முதலீட்டாளர்களை தங்கள் பக்கம் இழுக்கத் தொடங்குகின்றனர். முதலீடு செய்தால் தினசரி அதிக வருமானம் கிடைக்கும் என்றும், சுமார் 40- 45 நாட்களில் முதலீட்டுத் தொகை இரட்டிப்பாகும் என்றும் கூறி முதலீட்டாளர்கள் ஈர்க்கப்படுகின்றனர்.
சின்ன மீன்; பெரிய மீன்
முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பணம் நேரடியாகவும், G-Pay மற்றும் UPI மூலமாகவும் பெறப்படுகிறது. அதன் ஒருபகுதி Tether (USDT) ஆக மாற்றப்பட்டு FQL/VG Wallet-களில் செலுத்தப்படுகிறது. முதலீட்டாளர்கள் செலுத்திய பணத்திற்கு பதிலாக, செயலி அல்லது Wallet-ல் குறிப்பிட்ட தொகை/வருமானம் இருப்பதாகக் காட்டப்படும்.
இதனால் முதலீட்டாளர்களுக்கு தங்களது பணம் உண்மையில் கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்ற நம்பிக்கை ஏற்படுத்தப்படும். தொடக்கத்தில் சில முதலீட்டாளர்களுக்கு வருமானம் அல்லது பணம் திரும்பக் கிடைத்துள்ளது. அதையே காண்பித்து பின்னர் முதலீட்டாளர்கள் அதிக தொகையை முதலீடு செய்யத் தூண்டப்படுகின்றனர். சின்ன மீனை போட்டு பெரிய மீனை பிடிக்கும் உத்திதான் இது.
உறவினர்தான் முகவர்
இந்நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்த மதுரை மாவட்டம், மேலூரைச் சேர்ந்த ஆகாஷ் என்ற இளைஞர் கூறுகையில், "இதுபோன்ற டிரேடிங் முறையில் எனக்கு எப்போதும் நம்பிக்கை இருந்ததில்லை. ஆனால் எங்கள் ஊரில் நிறைய பேர் இதன் மூலம் லாபம் ஈட்டினர் என்பதை நானே அவர்களது கணக்கு வழக்கின் மூலமாக தெரிந்து கொண்டு தான் இதில் ரூ.1 லட்சம் முதலீடு செய்தேன். ஆனால் நான் முதலீடு செய்யும் அந்த நேரத்தில்தான் எனது பணம் மோசடி செய்யப்பட்டுவிட்டது.
உள்ளூரில் இருக்கின்ற முகவர் தான் எங்களிடம் பணத்தைப் பெற்று அதை டாலராக மாற்றி எங்களது ஆன்லைன் டிரேடிங் அக்கவுண்டில் சேர்த்து விடுவார். மதியம் 01.30, மாலை 04.30, இரவு 07.30, 08.30 ஆகிய நேரங்களில் நமது அக்கவுண்ட்டை லாகின் செய்து உள்ளே சென்றால் அப்போது இருக்கின்ற நமக்கான தொகையை நமது அக்கவுண்டில் மாற்றிக் கொள்ள முடியும். கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு இறுதி வாக்கில் தான் FQL பரவலாக மக்களுக்கு அறிமுமாக தொடங்கியது" என்கிறார்.
மக்கள் போராட்டம்
தாங்கள் முதலீடு செய்த பணம் இரட்டிப்பாகவில்லை என்பதோடு முதலீட்டுக்கே மோசம் ஏற்பட்டதை உணர்ந்த மக்கள் ஆங்காங்கே போராட்டத்தில் ஈடுபடத் தொடங்கினர். மதுரை மாவட்டம், திருவாதவூர் அருகே உள்ள கட்டையம்பட்டி எனும் கிராமத்தில் ரஞ்சித் என்ற முகவரின் வீட்டிற்குள் புகுந்து மக்கள் அங்கிருந்த பொருட்களை உடைத்து நொறுக்கினர். நத்தம் உள்ளிட்ட வேறு சில பகுதிகளில் சாலை மறியலில் பொதுமக்கள் ஈடுபடத் தொடங்கினர். இதனை அடுத்து காவல்துறை பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் உடனடியாக புகார் அளிக்கலாம் என அறிவித்து முகாம்களை அமைத்தது.
முதலுக்கே மோசம்
அலங்காநல்லூர் அருகே உள்ள வலசை கிராமத்தைச் சேர்ந்த செந்தில்குமார் என்பவர் கூறுகையில், "என்னுடைய பெயரில் மட்டுமின்றி என்னுடைய மகளின் பெயரிலும், இதில் கணக்குத் தொடங்கி தலா ரூபாய் 54,000 முதலீடு செய்தேன். என்னைப் போன்று எனது கிராமத்தில் மட்டும் சுமார் 2,000 பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். இதற்காக எங்கள் ஊரில் இயங்கிய முகவர் எனது சொந்தக்காரர் தான். அதனாலேயே மிகுந்த நம்பிக்கையோடு இதில் சேர்ந்தோம். கடைசியில் எங்களது முதலுக்கே மோசம் ஆகிவிட்டது" என்று அழாத குறையாக நம்மிடம் தெரிவித்தார்.
காவல்துறையில் புகார்
கடந்த ஏழு மாதங்களாக மதுரை, விருதுநகர், திண்டுக்கல் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் இந்த மோசடி நடைபெற்றுள்ளது. மேற்கண்ட நான்கு மாவட்டங்களிலும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் காவல்துறையில் புகார் அளித்தனர். இதையடுத்து மதுரை மாவட்ட காவல்துறை, சம்பந்தப்பட்ட முகவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் விசாரணை நடத்தி, இந்த கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தக நடவடிக்கையின் தன்மை மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டது.
இதுவரை 17 பேர் கைது
முதற்கட்ட விசாரணை மற்றும் குறிப்பிட்டப் புகார்களின் அடிப்படையில், இதுவரை ஆறு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் மதுரை மாவட்டத்தில் 3 வழக்குகளும், திண்டுக்கல், விருதுநகர் மற்றும் சிவகங்கை மாவட்டங்களில் தலா ஒரு வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த வழக்குகளில் இதுவரை 17 பேர் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளானவர்களுடன் தொடர்புடையதாகக் கருதப்படும் 13 வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகஸ்ட் மாத இறுதியில் மதுரையில் சிறப்பு புகார் முகாம்கள் நடத்தப்பட்ட நிலையில், ஆயிரக்கணக்கானோர் புகார் அளித்தனர். செப்டம்பர் 01-ஆம் தேதி வெளியாகியுள்ள தகவலின்படி நான்கு மாவட்டங்களிலும் சுமார் 40,000 புகார்கள் கிடைத்துள்ளதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
கிரிப்டோகரன்சி
முதற்கட்ட விசாரணையில், உள்ளூர் முகவர்கள் பொதுமக்களிடம் இருந்து ரொக்கம், G-Pay மற்றும் UPI மூலம் பணம் பெற்றதாகத் தெரிய வந்துள்ளது. இதில் ஒரு பகுதி பணம் Tether (USDT) எனப்படும் கிரிப்டோகரன்சியாக மாற்றப்பட்டு, FQL/VG Wallet-களில் செலுத்தப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவிக்கிறது.
செயலி முடக்கம்
பின்னர் முதலீட்டாளர்கள் தங்களது பணத்தை திரும்பப் பெற முயன்றபோது, பணத்தை எடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டதாகவும், முதலீட்டு கணக்குகளில் காட்டப்பட்டிருந்த இருப்புத் தொகையை அணுக முடியவில்லை என்றும் புகார்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், பணத்தைத் திரும்பப் பெற கூடுதல் தொகை செலுத்துமாறு கேட்கப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. இதன்பின்னர் சம்பந்தப்பட்ட செயலி முடக்கப்பட்டதால், முதலீட்டாளர்கள் தங்களது கணக்குகளில் காட்டப்பட்டிருந்தப் பணத்தை எடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
பொருளாதார குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றம்
இந்த மோசடி வழக்குகளில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் பங்கு, விரிவடைந்துள்ள வலையமைப்பு, நான்கு மாவட்டங்களை உள்ளடக்கியதாகக் கூறப்படும் மோசடியின் தன்மை, அதிக எண்ணிக்கையிலான பாதிக்கப்பட்டவர்கள், நிதி இழப்பு ஆகியவை கருத்தில் கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
சர்வதேச தொடர்புகள்
மேலும், USDT உள்ளிட்ட கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகள், Binance Wallet- க்களின் பயன்பாடு மற்றும் சர்வதேச தொடர்புகள் இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் ஆகியவற்றையும் கருத்தில் கொண்டு, இந்த வழக்குகளில் ஆழமான மற்றும் முறையான விசாரணை நடத்துவதற்காக அனைத்து ஆறு வழக்குகளையும் பொருளாதார குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றி, காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் மகேஷ் குமார் அகர்வால் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இளைஞர் தற்கொலை
இந்நிலையில், திண்டுக்கல் மாவட்டம், நத்தம் அருகே காசம்பட்டி பகுதியில் FQL-ல் மூலம் முதலீடு செய்து பணத்தை இழந்ததாகக் கூறப்படும் இளைஞர் ஒருவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து நத்தம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
விரைந்து நீதி வழங்க வேண்டும்
FQL-ன் உண்மையான உரிமையாளர்கள் யார்? இந்தியாவில் நிறுவனம் சட்டப்படி பதிவுச் செய்யப்பட்டிருந்ததா? முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து வசூலிக்கப்பட்ட மொத்த தொகை எவ்வளவு? அந்த பணம் எந்த வங்கிக் கணக்குகளில் சென்றது? எந்த அளவு USDT ஆக மாற்றப்பட்டது? USDT எந்த Wallet- களுக்கு சென்றது? Binance அல்லது பிற Cryptocurrency Exchange-களுடன் தொடர்பு என்ன? உள்ளூர் முகவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கமிஷன் எவ்வளவு? புதிய முதலீட்டாளர்களின் பணத்தில் பழைய முதலீட்டாளர்களுக்கு பணம் வழங்கப்பட்டதா? உண்மையில் Cryptocurrency Trading நடந்ததா?
App-ல் காட்டப்பட்ட முதலீட்டு மதிப்பு உண்மையானதா? வெளிநாட்டு Wallet நபர்களுடன் பணப்பரிமாற்றம் நடந்ததா? என்பன போன்ற பல கேள்விகள், இந்த நிதி நிறுவன மோசடி காரணமாக எழுந்துள்ளன. காவல்துறை தரும் நம்பிக்கையும், விரைந்த நீதியும் தான் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான ஆறுதலாக இருக்கும். வருங்காலத்தில் இதுபோன்ற நிதி நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளை மிக உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டிய தேவையையும் FQL சம்பவம் உருவாக்கியுள்ளது.