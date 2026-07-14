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பெண்களை ஆபாச படம் எடுத்து மிரட்டிய காசிக்கு வாழ்நாள் சிறை தண்டனையை உறுதி செய்த உயர் நீதிமன்றம்

இந்த வழக்கை விசாரித்த நாகர்கோவில் விரைவு நீதிமன்றம், கடந்த 2024-இல் காசிக்கு ஆயுள் தண்டனையுடன், ரூ.1.10 லட்சம் அபராதம் விதித்து தீர்ப்பு வழங்கியது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 8:00 PM IST

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மதுரை: பெண்களை ஆபாச படம் எடுத்து மிரட்டிய இளைஞர் காசிக்கு வாழ்நாள் சிறை தண்டனையை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உறுதி செய்துள்ளது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சுஜி என்ற காசி. இவர் சமூகவலைத்தளம் மூலமாகப் பல பெண்களிடம் பழகி, அவர்களை ஆபாசமாகப் படம் எடுத்து, மிரட்டி பணம் பறித்ததாகக் குற்றச்சாட்டுக்கள் எழுந்தது.

அதைத் தொடர்ந்து அவரால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் கொடுத்த புகார்களின் அடிப்படையில் நாகர்கோவில், வடசேரி, நேசமணிநகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் அவர் மீது 6 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. தொடர்ந்து காசி மீதான வழக்கை சிபிசிஐடி போலீசாருக்கு மாற்றி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது. இது தொடர்பான புகாரில், கடந்த 2020-இல் கைது செய்யப்பட்ட காசி பின்னர் குண்டர் சட்டத்தின் கீழும் கைதானார்.

மேலும் காசியின் லேப்டாப் மற்றும் மொபைலில் 400 ஆபாச வீடியோக்கள், 1,900 நிர்வாணப்படங்கள் இருந்ததாக சிபிசிஐடி போலீசார் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்தது. இந்த வழக்கில் விசாரணை மேற்கொண்ட நாகர்கோவில் விரைவு நீதிமன்றம், காசிக்கு ஆயுள் தண்டனையுடன் ரூ.1.10 லட்சம் அபராதம் விதித்து தீர்ப்பளித்தது.

இந்த நிலையில் ஆயுள்தண்டனை அனுபவித்து வரும் நாகர்கோவில் காசி உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் கடந்த 2024-இல் மேல் முறையீட்டு மனுத் தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில், "எனக்கு எதிராக வழங்கப்பட்ட தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும். மேலும், தனக்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த மனு நீதிபதிகள் ஆனந்த் வெங்கடேஷ், ராமகிருஷ்ணன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த நீதிபதிகள் தீர்ப்புக்காக வழக்கை ஒத்திவைத்தனர். இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் இன்று நீதிபதிகள் தீர்ப்பளித்தனர்.

அதில், பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்படும் நபர்களின் தனிப்பட்ட உரிமையை பாதுகாப்பது, குற்றவாளிகளை தண்டிப்பது அரசியலமைப்பின் கடமையாகும். தற்பொழுதைய ஆன்லைன் சமூக ஊடகங்களில் நன்மைகள் இருந்தாலும், இதன் மூலம் பாலியல் ரீதியாக சுரண்டலும் நடைபெறுகிறது. இளம் பெண்கள் ஒருவரிடம் எவ்வளவு நம்பிக்கையாக பழகினாலும் தங்களுடைய தனிப்பட்ட புகைப்படங்களை சமூக ஊடகங்கள் மூலம் நண்பர்களிடம் பகிரக்கூடாது.

இந்த தீர்ப்பானது, தற்பொழுது உள்ள சமூக ஊடக உலகில் பெண்களுக்கு ஒரு பாடமாக இருக்க வேண்டும். எனவே இந்த தீர்ப்பானது தமிழ், ஆங்கிலம், இந்தி ஆகிய மூன்று மொழிகளில் வெளியிடப்படுகிறது. அந்தரங்க புகைப்படங்களை வைத்து மிரட்டி இளம் பெண்களை பாலியல் ரீதியாக சுரண்டுவது தொடர்கிறது. இளம் பெண்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும்.

தேவையில்லாமல் சமூக ஊடகங்களில் தனிப்பட்ட அந்தரங்க புகைப்படங்களை பதிவிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். இந்த வழக்கில் விசாரணை நீதிமன்றம் வழங்கிய தண்டனையில் தலையிட தேவையில்லை. குற்றச்சாட்டு சந்தேகம் இன்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, விசாரணை நீதிமன்றம் வழங்கிய தண்டனையை உறுதி செய்து உத்தரவிட்டனர். மேலும் மனுதாரரின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

TAGGED:

LIFE SENTENCE
KASI
மதுரை கிளை
காசி
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