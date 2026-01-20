ஜனநாயகன் பட தணிக்கை விவகாரம்: உயர் நீதிமன்றத்தில் அனல் பறந்த வாதம்; தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு
படத்தில் 14 காட்சிகளை நீக்க வேண்டும் எனவும், அதன்பின் படத்தை மீண்டும் பார்த்து முடிவெடுக்கப்படும் என பட தயாரிப்பு நிறுவனத்துக்கு தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், 14 காட்சிகளை நீக்கிவிட்டு சான்றிதழை கேட்பதை எவ்வாறு ஏற்ற முடியும்.
Published : January 20, 2026 at 4:40 PM IST
சென்னை: 'ஜனநாயகன்' படத்தின் தணிக்கை சான்றிதழ் விவகாரத்தில் அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் நிறைவடைந்த நிலையில் தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசியலில் களம் புகுந்த விஜய்யின் கடைசி படமான 'ஜனநாயகன்' உலகமெங்கும் இன்று (ஜன.9) வெளியாவதாக இருந்தது. பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி விஜய் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதால் விஜய் ரசிகர்கள் கொண்டாட்டத்தில் இருந்தனர். தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி ஆந்திரா, தெலங்கானா, கேரளா உள்ளிட்ட அண்டை மாநிலங்களிலும் விஜய்க்கு மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளம் உள்ளதால் அங்கு ஜனநாயகனுக்கு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது.
ஆனால், கடைசி நேரத்தில் இந்த படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்க மத்திய தணிக்கை வாரியம் மறுத்துவிட்டது. மத உணர்வை புண்படுத்தும் வகையில் வசனம் இருப்பதால் சென்சார் சான்று வழங்கவில்லை என தணிக்கை வாரியம் விளக்கம் அளித்தது. இதனால் 'ஜனநாயகன்' ரிலீஸ் தேதி தற்காலிகமாக தள்ளி வைக்கப்பட்டது.
இதனிடையே, தணிக்கை வாரியத்துக்கு எதிராக 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை தயாரித்த கே.வி.என் புரோடக்சன் நிறுவனம், உயர் நீதிமன்றத்தில் தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கக்கோரி மனு தாக்கல் செய்தது. மனுவை விசாரித்த நீதிபதி நிஷா பானு படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கக்கோரி கடந்த 9ஆம் தேதி உத்தரவிட்டார். தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து மத்திய தணிக்கை வாரியம் உயர் நீதிமன்ற அமர்வில் மேல்முறையீடு செய்தது. மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள், தனி நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து தீர்ப்பளித்தனர்.
இதனிடையே, சென்னை உயர் நீதிமன்ற அமர்வின் உத்தரவை எதிர்த்து ஜனநாயகன் பட தயாரிப்பு நிறுவனம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில், கடந்த 15ஆம் தேதி இந்த மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள், இந்த வழக்கில் தாங்கள் தலையிட விரும்பவில்லை என்றும், வழக்கை விரைந்து நடத்தி தீர்ப்பளித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிட்டனர்.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கின் விசாரணை சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. தணிக்கை வாரியம் சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் சுந்தரேசன் ஆஜராகி வாதாடினார். அப்போது பேசிய அவர்,"தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழ் வழங்குவதற்கு முன் மறு ஆய்வு குழு பார்வைக்கு படத்தை அனுப்ப வாரிய தலைவருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. மறு ஆய்வு குழுவுக்கு படத்தை அனுப்பும் நடைமுறை பல படங்களுக்கு செய்யப்பட்டது. ஜனநாயகன் படத்திற்கு மட்டும் செய்யவில்லை.
தணிக்கை வாரிய நடைமுறைப்படி, படத்திற்கு எதிராக ஏதாவது எதிர்ப்பு இருந்தால், அதை குறைந்தது 7 நாட்கள் முதல் 15 நாட்களுக்குள் பட நிறுவனத்துக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். இந்த பட விவகாரத்தில் 7 நாட்களுக்குள் பட தயாரிப்பு நிறுனத்துக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. டிச 6ஆம் தேதி பட தயாரிப்பு நிறுவனம் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த போது, இந்த படம் மறு ஆய்வு கமிட்டிக்கு அனுப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும்" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "தனி நீதிபதி விசாரணையில் குறைந்தது எங்கள் தரப்பு நியாயங்களை முன்வைக்க சில நாட்கள் அவகாசம் வழங்கியிருக்க வேண்டும். ஆனால், எங்கள் தரப்பு வாதங்கள் முன்வைக்கப்படாத நிலையிலேயே தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. மேலும், படத்தில் 14 காட்சிகளை நீக்க வேண்டும் எனவும், அதன்பின் படத்தை மீண்டும் பார்த்து முடிவெடுக்கப்படும் என பட தயாரிப்பு நிறுவனத்துக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் 14 காட்சிகளை நீக்கிவிட்டு சான்றிதழை பட தயாரிப்பு நிறுவனம் கேட்கிறது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய நீதிபதிகள், படத்தை பார்த்து சான்றிதழ் வழங்க யாருக்கு அதிகாரம் உள்ளது என்று கேள்வி எழுப்பினர். இதற்கு பதிலளித்த தணிக்கை வாரிய வழக்கறிஞர், "மும்பையில் உள்ள சென்சார் போர்டுக்கு தான் சான்றிதழ் வழங்கும் அதிகாரம் உள்ளது. இந்த படத்திற்கு சான்றிதழ் வழங்குவது தொடர்பாக இதுவரை இறுதி முடிவு எடுக்கவில்லை" என்றார்.
தொடர்ந்து பட தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பில் தனது தரப்பு வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன. அதில், "தணிக்கை வாரியம் வெளிப்படையாக இருக்க வேண்டும் என்ற அனைத்து விதிகளும் மீறப்பட்டுள்ளது. சான்றிதழ் வழங்கும் நடைமுறையில் வெளிப்படை தன்மையை கொண்டு வரவே அனைத்தும் இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படுகிறது. ஆனால் இந்த விவகாரத்தில் டிச.29-க்கு பிறகு அனைத்தும் மறைக்கப்பட்டது. படத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்ட காட்சிகளை வைத்து எப்படி புகார் அளிக்க முடியும். அதை எப்படி தணிக்கை வாரியம் ஏற்றுக்கொண்டது" என்றும் கேள்வி எழுப்பினர்.
தொடர்ந்து பேசிய நீதிபதிகள் படத்திற்கு எதிராக யார் புகார் கொடுத்தது என்று கேள்வி எழுப்பினர். இதற்கு பதிலளித்த தணிக்கை வாரிய தரப்பு, "மும்பையில் உள்ள தணிக்கை வாரிய தலைவருக்கு புகார் கிடைத்தது. சான்றிதழ் கொடுக்கும் வரை புகார் கொடுத்து யார் என்பதை படத் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு தெரிவிக்கக் கூடாது என விதி உள்ளது" என்றார்.
தணிக்கை வாரியத்தை எதிர்த்து தயாரிப்பு தரப்பு தொடர்ந்த மனுவில் ஒரே நாளில் உத்தரவு பெறுவதை ஏற்க முடியாது என்றும் நீதிபதிகள் கருத்து தெரிவித்தனர். இதற்கு பதிலளித்த தயாரிப்பு தரப்பு எங்களுக்கும் மோதுமான அவகாசம் வழங்கப்படவில்லை என்று தெரிவித்தது. மேலும், அன்றைய தினமே தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து தணிக்கை வாரியம் மேல்முறையீடு செய்ததாகவும் பட தயாரிப்பு நிறுவனம் குற்றஞ்சாட்டியது.
தொடர்ந்து மறுஆய்வு குழுவினர் எத்தனை நாள்களில் படத்தை பார்த்து சான்றிதழ் வழங்குவார்கள் என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, 20 நாட்களில் மறுஆய்வு குழு அமைக்கப்படும். அதன் பிறகு அவர்கள் படத்தை பார்த்து சான்றிதழ் வழங்குவார்கள் என்று தணிக்கை வாரியம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், அவர்கள் சான்றிதழ் வழங்க மறுத்தால் பட தயாரிப்பு குழு உயர் நீதிமன்றத்தை நாடலாம் என்றும் தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து இரு தரப்பினரும் தங்கள் வாதங்களை முன்வைத்த நிலையில், இந்த வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர்.