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டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கு: ரமேஷ் மீதான விசாரணைக்கு உயர் நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை

ரமேஷின் மனுவுக்கு பதிலளிக்குமாறு மத்திய - மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், விசாரணையை ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 10:01 PM IST

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சென்னை: டாஸ்மாக் முறைகேடு தொடர்பாக ரமேஷ் என்பவர் மீதான வழக்கு விசாரணைக்கு மட்டும் இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

டாஸ்மாக் நிறுவனத்துக்கு மதுபானங்கள் கொள்முதல் செய்தது, பார் உரிமம் வழங்கியது, மதுபானங்களை கடைகளுக்கு கொண்டு செல்ல போக்குவரத்து டெண்டர் வழங்கியதில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உள்பட 7 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.

இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ரமேஷ் என்பவர், விசாரணைக்கு தடை விதிக்கக் கோரியும், வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரியும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த மனுவானது, தலைமை நீதிபதி தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், குதிரை பேர வழக்கில் ஜாமீன் பெற்று விடுதலையான அதே நாளில், இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டதாக வாதிட்டார்.

மேலும், இந்த வழக்கு தொடர்பான முதல் தகவல் அறிக்கையில் மனுதாரர் பற்றிய எந்த குறிப்பும் இல்லை. மனுதாரர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவராகவும் சேர்க்கப்படவில்லை.

டாஸ்மாக் அலுவலகத்தில் அமலாக்கத் துறை நடத்திய சோதனையை எதிர்த்த வழக்கில், உச்ச நீதிமன்றத்தில் அமலாக்க துறை தாக்கல் செய்த பதில்மனு அடிப்படையில், உள்நோக்கத்துடன் இந்த வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது.

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டாஸ்மாக்கில் எந்த முறைகேடும் நடக்கவில்லை என மாநில அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் கூறியுள்ளது என மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து, தமிழக அரசு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், அமலாக்க துறை அனுப்பிய கடிதங்கள் மற்றும் பதில் மனுக்கள் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மதுபானங்கள் கொள்முதலுக்கு நிறுவனங்களிடம் லஞ்சம் பெறப்பட்டுள்ளது. பார் உரிமையாளர்களிடம் இருந்து பார்ட்டி ஃபண்ட் பெறப்பட்டுள்ளது.

உச்ச நீதிமன்ற தடைக்கும், இந்த வழக்குக்கும் தொடர்பில்லை. மனுதாரரின் செல்போனில் டாஸ்மாக் அதிகாரிகளின் எண்கள் உள்ளன. இவர்தான் ஹவாலா பணபரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

ஊழலுக்கு எதிராக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வரும் நிலையில், விசாரணைக்கு தடை விதிக்க கூடாது. இந்த மனு விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல" என வாதிட்டார்.

இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், மனு மீதான தீர்ப்பை தள்ளிவைத்தனர். பின்னர் மாலையில் இந்த மனு மீது தீர்ப்பளித்த நீதிபதிகள், மனுதாரர் ரமேஷுக்கு எதிரான விசாரணைக்கு மட்டும் இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டனர்.

மேலும், ரமேஷின் மனுவுக்கு பதிலளிக்குமாறு மத்திய - மாநில அரசுகளுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், விசாரணையை ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தனர்.

TAGGED:

டாஸ்மாக் வழக்கு
செந்தில்பாலாஜி
ரமேஷ்
உயர் நீதிமன்றம்
TASMAC CASE

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