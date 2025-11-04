''முதியவர் என்பதற்காக தண்டனையில் சலுகை கோருவதை ஏற்க முடியாது'' - உயர் நீதிமன்றம்!
குற்றவாளி முதியவர் என்பதற்காக தண்டனையில் சலுகை கோருவதை ஏற்க முடியாது என்று உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.
மதுரை: குற்றவாளி முதியவர் என்பதற்காக மட்டும் தண்டனையில் சலுகை கோருவதை ஏற்க முடியாது என்று உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியை சேர்ந்த இந்திரா என்பவர் தனது கணவர் தனசீலன் உடல் மற்றும் மனரீதியாக துன்புறுத்துவதாக கீழமை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார். அதோடு தனசீலன் தனது மருமகளுடன் தவறான உறவு வைத்திருந்ததாகவும், அதை தட்டி கேட்டதால் தன்னை தாக்கி, உணவு வழங்காமல், முறையாக பராமரிக்காமல், மத வழிபாடு செய்ய அனுமதிக்காமல் தனிமைப்படுத்தியதாகவும் மனுவில் கூறியிருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த கீழமை நீதிமன்றம் தனசீலனுக்கு 6 மாதங்கள் சிறை தண்டனை மற்றும் 5000 ரூபாய் அபராதம் விதித்தது. இந்நிலையில் இதனை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கினை விசாரித்த பரமக்குடி மாவட்ட கூடுதல் நீதிமன்றம் வழக்கில் நேரடி சாட்சிகள் இல்லை என, கூறி தனசீலனை குற்றமற்றவர் என்று விடுதலை செய்தது.
இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து இந்திரா உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி விக்டோரியா கௌரி, "இந்திய மரபில் திருமணம் நீண்ட காலம் நீடிக்கும் புனித உறவாகவும், பொறுமை மற்றும் பிணைப்பால் புனிதமாக்கப்பட்ட உறவாகவும் கருதப்படுகிறது.
திருமணத்தின் புனிதம் ஒரு தலைப்பட்சமான அடக்குமுறை அல்லது அமைதியான துன்பத்தை தாங்கிக் கொள்வதில் இல்லை. திருமண உறவின் உண்மையான சாராம்சம் பரஸ்பரம், மரியாதை, நட்பு மற்றும் கருணையில் உள்ளது. இந்த வழக்கில் வயது முதிர்ந்த பெண் குடும்ப மரியாதையையும், திருமண புனிதத்தையும் காக்க வேண்டும் என்ற பேரில் வாழ்நாள் முழுவதும் அவமதிப்பு, இழிவு மற்றும் புறக்கணிப்பை தாங்கி இருக்கிறார்.
சகிப்புத்தன்மை தங்களது கடமை என்ற எண்ணத்தில் உடல்ரீதியாகவும், மனரீதியாகவும், உணர்வு ரீதியாகவும் நடக்கும் துன்புறுத்தல்களை அமைதியாக சகித்துக் கொண்ட தலைமுறையைச் சேர்ந்த இந்திய பெண்களின் பிரதிநிதியாக மனுதாரர் இருக்கிறார். அவரின் தாங்குதலை சமூகம் பெருமையாக பேசுவதால் தலைமுறை தலைமுறையாக ஆண்கள், தந்தைமயம் பெயரில் ஆதிக்கம் செய்ய தைரியம் பெற்றிருக்கின்றனர்.
இந்நாட்டு ஆண்கள் திருமணம் அவர்களுக்கு அதிகாரத்தை அளிக்கிறது என்ற நம்பிக்கையை விட்டு விலகி, தங்கள் மனைவியின் நலன், பாதுகாப்பு, தேவைகள் மற்றும் மரியாதை ஆகியவை திருமண உறவின் முக்கிய பொறுப்புகள் என்பதை உணர வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது. இவ்வாறு சொந்த வீட்டிலேயே முதிய பெண்கள் இந்த துன்புறுத்தல் மற்றும் புறக்கணிப்பை எதிர்கொள்வதை கண்டு இந்த நீதிமன்றம் அமைதியாக வெறும் பார்வையாளராக இருக்காது.
இந்த வழக்கில் 80 வயது மதிக்க கணவனை தண்டிக்க வேண்டும் என மனைவி கோருவது பழிவாங்கும் செயல் அல்ல. திருமண உறவு என்ற பெயரில் அவமரியாதைக்கு நியாயமான விளக்கத்தை வழங்க முடியாது என்ற அடிப்படை நியாயத்தை உறுதிப்படுத்தும் செயலே. துன்புறுத்தல் என்பது தொடர்ச்சியான அவமதிப்பு, புண்படுத்துதல், புறக்கணிப்பு ஆகியவற்றை குறிக்கும்.
இது மனைவியின் மன அமைதி மற்றும் மரியாதை உணர்வை அழிக்கிறது. இந்த வழக்கில் அவை பொருந்தும். இது வெறும் சொத்து தொடர்பான பிரச்சனை, துன்புறுத்தல் அல்ல என கூறும் வாதத்தை ஏற்க இயலாது.
கணவன், "குடும்பம்" எனும் பெயரில் தன் புதிய மனைவியை தனிமைப்படுத்தி, உணவையும், உடனிருப்பையும், மரியாதையையும் பறித்து விட்டால் அது துன்புறுத்தல் என்ற வரம்பையும் தாண்டி விடுகிறது. ஒவ்வொரு துன்புறுத்தலுக்கும் தனித்தனி ஆதரவு சாட்சி வேண்டும் என கேட்பது மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் தவறு.
வீட்டுக்குள் நடக்கும் துன்புறுத்தல்கள் பல நேரங்களில் நான்கு சுவர்களுக்குள் மட்டுமே நிகழ்பவையாக இருக்கும். ஒவ்வொரு செயலுக்கும் நேரடி சாட்சி வேண்டும் என கூறுவது அந்த சட்டத்தின் நோக்கத்தையே சிதைக்கும். குற்றவாளியின் வயது அவரது தவறான நடத்தையை புனிதமாக்காது. குற்றவாளி முதியவர் என்பதற்காக மட்டும் தண்டனையில் சலுகை கோருவதை ஏற்க முடியாது. மாறாக வயது முதியவருக்கு அதிக பொறுப்பு உண்டு. துன்புறுத்தல் குடும்பம், மரியாதை என்ற பெயரில் மறைந்திருக்கும் போது அந்த முகமூடியை சட்டம் அகற்ற வேண்டும்.
ஆகவே இந்த வழக்கில் குற்றவாளியை விடுதலை செய்த முதல் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு ரத்து செய்யப்படுகிறது. மனதாரரின் கணவர் குற்றவாளி என தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஆகவே ஏற்கனவே கீழமை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டபடி 6 மாதங்கள் சிறை தண்டனையும், 5000 ரூபாய் அபராதமும் செலுத்த வேண்டும்.
குற்றவாளி தற்போது 85 வயதை கடந்து விட்டார் என்பதை நீதிமன்றம் உணர்கிறது. இருப்பினும் வயதின் காரணத்தால் மட்டும் குற்ற பொறுப்பிலிருந்து விடுபட்டு விட முடியாது. அவரால் செய்யப்பட்ட துன்புறுத்தல்கள் அவரது மனைவிக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் மன உளைச்சலையும், அவமதிப்பையும் ஏற்படுத்தி உள்ளன. அவர் பல ஆண்டுகளாக அமைதியாகவே துன்பத்தை தாங்கியிருக்கிறார். எனவே, குற்றவாளிக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனையை மாற்றவும், குறைக்கவும் தேவையில்லை. குற்றவாளியை கைது செய்து மீதமுள்ள தண்டனையை அனுபவிக்கும் வகையில் சிறையில் அடைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிடுகிறது.
இந்திய பெண்களின் தாங்கும் திறன் குறிப்பாக பழைய தலைமுறை பெண்களின் பொறுமை நற்குணமாக புகழப்படுகிறது. மாறாக அது அநீதிக்கு உடன்பட்டதாகவே கருதப்படும். பெண்களிடமிருந்து சட்டம் தியாகத்தையும், துன்பத்தையும் எதிர்பார்ப்பதில்லை என குறிப்பிட்டு நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றியது குறித்து 8 வாரங்களுக்குள்ளாக அறிக்கை அளிக்க கீழமை நீதிமன்றத்திற்கு உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.