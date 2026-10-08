நெடுஞ்சாலைகளில், சுங்கச்சாவடிகள் அமைத்து கட்டண கொள்ளை - உயர் நீதிமன்றம் கண்டனம்
தூத்துக்குடி வல்லநாடு அருகே கட்டப்பட்டுள்ள பாலம் சீரமைப்பது குறித்து என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்த ஆவணங்களை அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
Published : October 8, 2026 at 1:33 PM IST
மதுரை: தங்களை எவரும் கேட்க முடியாது என்று நெடுஞ்சாலைகளில், சுங்கச் சாவடிகள் அமைத்து கட்டண கொள்ளையில் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை ஈடுபடுகிறதா? என உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் சிதம்பரம், உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் தாக்கல் செய்த மனுவில், "திருநெல்வேலி - தூத்துக்குடி இடையிலான தேசிய நெடுஞ்சாலை இடையே தாமிரபரணி ஆறு கடக்கிறது. இதனால், தூத்துக்குடி மாவட்டம் வல்லநாடு அருகே இரண்டு தடத்திலும் ரூ.25 கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்ட பாலம் கடந்த 2012-ல் திறக்கப்பட்டது.
100 ஆண்டுகள் உத்தரவாதம் அளித்த நிலையில் 2017-ல் திருநெல்வேலி - தூத்துக்குடி செல்லும் பாலத்தில் 10 அடி நீளத்திற்கு கான்கிரீட் விரிசல் ஏற்பட்டு ஓட்டை விழுந்தது. பாலம் பலமிழந்துள்ளது உள்ளதால் எந்த நேரமும் இடிந்து விழும் அபாயம் உள்ளது. எனவே பாலம் கட்டியதில் முறைகேடு நடந்துள்ளது. தரமற்ற பொருட்களைக் கொண்டு பாலங்களை கட்டியுள்ளனர்.
பலமிழந்துள்ள பாலத்தை கற்றிவிட்டு, தரமான புதிய பாலங்கள் கட்டவும், சம்பந்தபட்டவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும் உத்தரவிட வேண்டும்" என மனுவில் கூறியிருந்தார்.
இந்த மனு நீதிபதிகள் வேல்முருகன், ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், "தொடர்ந்து பாலம் ஆங்காங்கே சேதமடைந்து தான் காணப்படுகிறது. 2012-ல் கட்டப்பட்ட பாலம் என்பதால் மோசமாக உள்ளது. இதனை சீரமைக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என வேண்டுகோள் வைக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, "இந்த வழக்கு கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு தாக்கல் செய்யப்பட்டதால், தற்போதைய நிலை குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தேசிய நெடுஞ்சாலை தரப்பில் கால அவகாசம் கோரப்பட்டது.
அப்போது நீதிபதிகள், "தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பாலங்கள் அமைப்பது, சாலைகள் அமைப்பது, பின்னர் அது பழுதடைவது வாடிக்கையாகவே உள்ளது.
நெடுஞ்சாலைகளில், சுங்கச்சாவடிகள் அமைத்து கட்டண கொள்ளையில் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை ஈடுபடுகிறது. தங்களை யாரும் கேட்க முடியாது என்ற எண்ணத்தில் இது போன்று செயல்படுகிறீர்களா?" என கேள்வி எழுப்பினர். மேலும், இந்த பாலத்தை சீரமைப்பது குறித்து என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது? என்பது குறித்த ஆவணங்களை அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணை ஒத்தி வைத்தனர்.