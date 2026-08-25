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நேரில் ஆஜராக வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை - காணொலி வாயிலாக சாட்சியம் அளிக்க உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி

காவல் நிலையம் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகள் போன்ற இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள காணொலி வசதி மூலம் சாட்சியம் பதிவு செய்யப்பட்டு வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 6:01 PM IST

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மதுரை: சாட்சிகள் எங்கிருந்தும் காணொலி வாயிலாக சாட்சியம் அளிக்கலாம் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் ‘Video Conferencing Rules, 2026’ தொடர்பான ஆகஸ்ட் 12-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட நிர்வாக உத்தரவின்படி, விசாரணை நீதிமன்றங்களில் உள்ள சாட்சிகள் தங்களுக்கு வசதியான, பொருத்தமான இடங்களில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் சாட்சியம் அளிக்கலாம் என அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம், சாட்சிகள் நீதிமன்றத்தால் முன்கூட்டியே குறிப்பிடப்பட்ட இடத்திற்கு சென்று மட்டுமே சாட்சியம் அளிக்க வேண்டும் என்ற நடைமுறை தளர்த்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், சாட்சியளிப்போர் தங்கள் வீடு, பணியிடம் அல்லது பிற பொருத்தமான இடங்களில் இருந்தபடியே நீதிமன்ற விசாரணையில் பங்கேற்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொதுவாக, காவல் நிலையம் அல்லது அரசு மருத்துவமனை போன்ற இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள காணொலி வசதி மூலம் மட்டுமே சாட்சியம் பதிவு செய்யப்பட்டு வந்தது. ஆனால், உடல்நலக்குறைவு, பயண சிரமம், பாதுகாப்பு அச்சம் அல்லது அதிக செலவு போன்ற காரணங்களால் குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு சாட்சிகள் வர முடியாத சூழ்நிலையில், அவர்கள் இருக்கும் இடத்திலேயே சாட்சியம் அளிக்க இந்த புதிய விதிகள் வழிவகுக்கின்றன.

மேலும், அரசு பணியாளர்கள், காவல் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் நிபுணர் சாட்சிகள் ஆகியோரும் தங்களுக்கு பொருத்தமான இடங்களில் இருந்து காணொலி மூலம் சாட்சியம் அளிக்கலாம். தொடர்ந்து, குற்றவியல் வழக்குகளில், சாட்சி இருக்கும் இடம், சாட்சியம் அளிக்க அவர் விருப்பம், அங்கு தேவையான தொழில்நுட்ப வசதிகள் உள்ளனவா என்பன குறித்து சம்பந்தப்பட்ட வழக்கறிஞர் அல்லது அந்த தரப்பினர் நீதிமன்றத்தில் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

அதன் பின்னர், சாட்சியின் அடையாளம் உரிய ஆவணங்கள் மூலம் சரிபார்க்கப்படும். தேவையான நேரங்களில் அடையாளச் சான்றுகள் கேமராவில் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும். இதற்கு முன்னதாக, 2020-ஆம் ஆண்டு விதிகளில் நியாயமான சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே காணொலி விசாரணைக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது 2026-ஆம் ஆண்டு விதிகள் இதன் பயன்பாட்டை மேலும் விரிவுப்படுத்துகின்றன.

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நீதிமன்ற விசாரணைகள் மட்டுமின்றி, நீதித்துறை அல்லது ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் தொடர்பான விசாரணைகளிலும் காணொலி வாயிலான நடைமுறைக்கு இந்த விதிகள் வழிவகுக்கின்றன. மேலும், வழக்கின் தன்மை, சாட்சியின் பாதுகாப்பு, உடல்நிலை அல்லது நேரில் ஆஜராகும் சிரமம் போன்ற காரணங்களை கருத்தில் கொண்டு, தேவையான இடங்களில் ஒருங்கிணைப்பாளர்களை நியமித்து காணொலி விசாரணையை நடத்த ஏற்பாடு செய்யலாம் என்று உயர் நீதிமன்றம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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உயர் நீதிமன்றம்
MADURAI BENCH HIGH COURT
VIDEO CONFERENCING ATTEND MHC ORDER

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