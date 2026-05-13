அரசியல் கருத்துகளை பதிவிட்ட எக்ஸ் கணக்குகளின் முடக்கத்தை நீக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

சமூக ஊடக கணக்குகளை முடக்க சைபர் கிரைம் பிறப்பித்த உத்தரவில் சட்ட விதிகள் மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன; எந்த காரணமும் கூறப்படவில்லை என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 13, 2026 at 10:05 PM IST

சென்னை: அரசியல் ரீதியான கருத்துகளை பதிவிட்ட எக்ஸ் தள கணக்குகளை முடக்கி தமிழ்நாடு சைபர் கிரைம் காவல்துறை பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழக அரசை விமர்சித்து கருத்துகளை பதிவிட்டதாகக் கூறி, 18 எக்ஸ் தள கணக்குகளை முடக்க தமிழக சைபர் கிரைம் காவல் துறை மே மாதம் 8ஆம் தேதி உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து விஷ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்பின் வடதமிழகத்தின் தலைவர் சொக்கலிங்கம், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அவர் தனது மனுவில், "அரசியல் ரீதியான விமர்சனங்களை முறையாக ஆய்வு செய்யாமல், பொது அமைதிக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதாகக் கூறி எக்ஸ் தள கணக்குகளை முடக்குவது கருத்துரிமைக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் செயல். வன்முறையைத் தூண்டும் விதமாகவோ, பொது அமைதிக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் வகையிலோ இல்லாத விமர்சனங்களை பதிவிட்ட எக்ஸ் தள கணக்குகளும் முடக்கப்பட்டிருப்பது சட்ட விரோதமானது. அரசியல் ரீதியாக கருத்துகளை வெளிப்படுத்தும் எக்ஸ் தள கணக்குகளை முடக்கிய சைபர் கிரைம் காவல் துறை பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என்றும் மனுதாரர் சொக்கலிங்கம் தனது மனுவில் கோரியிருந்தார்.

இந்த வழக்கு, நீதிபதிகள் எல்.விக்டோரியா கௌரி, என்.செந்தில்குமார் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, "அரசியல் நையாண்டி செய்ததாக கூறி 18 சமூக வலைதள கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. அதற்கு எந்த காரணங்களும் குறிப்பிடப்படவில்லை" என மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து நீதிபதிகள், "சைபர் கிரைம் பிறப்பித்த உத்தரவில் சட்ட விதிகள் மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. எந்த விவரங்களும் கூறப்படவில்லை. எந்த காரணங்களும் கூறப்படவில்லை. பொத்தாம் பொதுவாக உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது" எனக் கூறி தமிழக சைபர் கிரைம் காவல் துறை பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து உத்தரவிட்டனர்.

மேலும் 18 சமூக வலைத்தள பக்கங்களின் முடக்கத்தை நீக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கு குறித்து தமிழக அரசும், காவல்துறையும் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, வழக்கின் விசாரணையை ஜூன் 8ம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தனர்.

