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கிடா முட்டு திருவிழாவுக்கு நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்குக - காவல்துறைக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

முந்தைய தீர்ப்புகளில் விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் கிடா முட்டு விழாவுக்கு அனுமதி வழங்கி நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 4:05 PM IST

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மதுரை: கிடா முட்டு திருவிழாவுக்கு நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்க காவல்துறைக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மதுரையைச் சேர்ந்த சுந்தரமூர்த்தி என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அதில் திருமங்கலம், உறப்பனூர் கிராமத்தில் உள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ சுந்தரராஜ திருக்கோயிலில் ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி நடைபெறவிருந்த கிடா முட்டு (ஆடுகள் மோதும்) திருவிழாவுக்கு திருமங்கலம் காவல்துறை அனுமதி மறுத்தது. அனுமதி மறுத்த உத்தரவை ரத்து செய்து, ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் கிடா முட்டு திருவிழாவை நடத்த காவல்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி விக்டோரியா கவுரி முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. விசாரணைக்கு பின்னர் நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவில்,

முந்தைய தீர்ப்புகளில் விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளின்படி,

  • நிகழ்ச்சியை காவல்துறையினரும் அரசு கால்நடை மருத்துவரும் கண்காணிக்க வேண்டும்.
  • ஆடுகளுக்கு எந்தவித காயமும் ஏற்படக் கூடாது.
  • மதுபானம் உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் கொடுக்கக் கூடாது.
  • ஆடுகளின் கொம்புகளிலோ அல்லது கால்களிலோ கத்தி போன்ற ஆபத்தான பொருட்கள் கட்டப்படக் கூடாது. பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்

ஆகிய நிபந்தனைளை விதித்து உத்தரவிட்டார்.

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மேலும், நிகழ்ச்சிக்கு முன்பாக கால்நடை மருத்துவரின் சான்றிதழ், வருவாய்த் துறை சான்றிதழ், தீயணைப்புத் துறை பாதுகாப்புச் சான்றிதழ், மின்சார பாதுகாப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் நில உரிமையாளரின் தடையில்லாச் சான்றிதழ் (NOC) ஆகியவற்றை மனுதாரர் கட்டாயம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் கூடிய உத்தரவுகளுடன் வழக்கை முடித்து வைத்தார்.

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KIDA MUTTU FESTIVAL
MADURAI HIGH COURT
RAM BUTTING FESTIVAL PERMISSION
கிடா முட்டு விழா
RAM BUTTING FESTIVAL

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