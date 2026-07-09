திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுவை கைது செய்யக்கூடாது - லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
எ.வ.வேலுக்கு எதிராக பிறப்பிக்கப்பட்ட லுக் அவுட் நோட்டீஸுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது.
Published : July 9, 2026 at 4:15 PM IST
சென்னை: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுவை ஜூலை 28- ஆம் தேதி வரை கைதுச் செய்யக்கூடாது என்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சாலை அமைக்காமல் ரூபாய் 3.23 கோடி மோசடி செய்ததாகப் பதிவுச் செய்யப்பட்ட வழக்கை எதிர்த்து திமுக முன்னாள் அமைச்சரும், திருவண்ணாமலை தொகுதியின் எம்எல்ஏவுமான எ.வ.வேலு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், "கரூர், ஈரோடு, காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் சாலைகள் விரிவாக்கத்திற்காக ஒப்பந்ததார்களுடன் ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது. பணிகள் தொடங்குவதற்கு முன்பே முறைகேடாக ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பணம் வழங்கப்பட்டதாக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுவுக்கு எதிராக அறப்போர் இயக்கம், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் 2022- ஆம் ஆண்டு புகார் அளித்திருந்தது.
அறப்போர் இயக்கம் புகார் அளிப்பதற்கு முன்பே, சாலை பணிகளை தொடங்காமல் பணம் விடுவிக்கப்பட்டது தொடர்பாக பொறியாளர்கள் 4 பேரும், ஈரோடு நபார்டு வங்கி ஊழியர்கள் 5 பேரும் உடனடியாக பணி இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.
கடந்த 2022- ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. ஆனால், ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பிறகு முறைகேடு செய்ததாக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, நெடுஞ்சாலைத்துறை ஊழியர்கள், ஒப்பந்ததார்கள் உள்ளிட்ட 11 பேர் மீது ஜூன் 24- ஆம் தேதி 6 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்யப்பட்டுள்ளது.
வழக்குப்பதிவுச் செய்த 24 மணி நேரத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுவுக்கு சொந்தமான இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியுள்ளனர். கடந்த 2022- ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சம்பவம் தொடர்பாக நான்கு ஆண்டுக்கு பின் தாமதமாகப் பதிவுச் செய்யப்பட்ட வழக்கில் நேரில் ஆஜராவதற்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும். தன் மீது பதிவுச் செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த மனு நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் சித்தார்த் லூத்ரா, "பிரிவு 17(a) படி ஆளுநர் ஒப்புதலுடன் நியமிக்கப்படும் அமைச்சர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்வதற்கு முன் அதற்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் கட்டாயம் வாங்க வேண்டும் என 2018 விதியில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதாவது, ஆளுநரிடம் முன் அனுமதி வாங்க வேண்டும். ஆனால் இந்த வழக்கில் இதுவரை ஆளுநரின் அனுமதி வாங்கப்படவில்லை. அவசரகதியில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அடிப்படை விதிகள் எதையும. கடைப்பிடிக்காமல் பதிவுச் செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என வாதிட்டார்.
தொடர்ந்து ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன், " முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு மருத்துவச் சிகிச்சை காரணமாக சிங்கப்பூரில் உள்ளார். அதனால் ஜூலை 03- ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராக முடியவில்லை. ஜூலை 12- ஆம் தேதி ஆஐராக அனுமதிக் கேட்டு கடிதம் கொடுக்கப்பட்டது. ஜூன் 26- ஆம் தேதியே எ.வ.வேலு சிங்கப்பூர் சென்றுவிட்டார். ஜூன் 30- ஆம் தேதி தான் விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும் என நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது.
பின்னர் ஜூலை 09- ஆம் தேதி ஆஜராகவில்லை என்றால் கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அறிவித்துள்ளது. வேண்டுமென்றே எ.வ.வேலு வெளிநாடுக்கு தப்பி செல்லவில்லை. ஏற்கனவே அவர் வெளிநாட்டில் தான் உள்ளார். வெளிநாடு தப்பி செல்வதை தடுக்க லுக் அவுட் நோட்டீஸ் வெளியிடாமல், வெளிநாட்டில் உள்ளவருக்கு எதிராகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கைது செய்ய வேண்டும் என்பதை மட்டுமே நோக்கமாக வைத்து செயல்படுகின்றனர். அவருக்கு 76 வயதாகிறது, இதய நோயாளி" என்று வாதிட்டார்.
காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான குற்றவியல் தலைமை அரசு வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், "பணிகள் முடியாமல், முடிந்ததாக சான்றிதழ் வழங்கி முறைகேடாகப் பணம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 85 ஒப்பந்தங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு நிறுவனத்துக்கு மட்டும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 95 கோடி ரூபாய் வரை ஒப்பந்தங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை முறைகேடு நடைபெற்றிருப்பதை உறுதிப்படுத்துகின்றன. 'அறப்போர் இயக்கம்' புகார் அளித்த சில நாட்களில் உடனடியாக சாலைகள் அமைக்கப்பட்டV. இன்றுவரை சாலைக்கான உறுதித்தன்மை சான்றிதழ் வழங்கப்படவில்லை. விசாரணைக்கு தேவைப்பட்டால் கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து முன்னாள் அமைச்சர் தரப்பு வழக்கறிஞர், "சிகிச்சை முடிந்து ஜூலை 12- ஆம் தேதி இந்தியா திரும்பியதும் விசாரணைக்கு ஆஜராக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு தயாராக உள்ளார். விசாரணைக்கு ஆஜராகும்போது எ.வ.வேலுவை கைது செய்ய தடை விதிக்க வேண்டும். கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கையில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஈடுபட்டு வருகிறது" என்று வாதிட்டார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "ஜூலை 15- ஆம் தேதி எ.வ.வேலு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக வேண்டும். எ.வ.வேலுக்கு எதிராக பிறப்பிக்கப்பட்ட லுக் அவுட் நோட்டீஸுக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது. ஜூலை 28- ஆம் தேதி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைப் பதிலளிக்க வேண்டும். இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யக்கூடாது. ஜூலை 28- ஆம் தேதி வரை முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுவை கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது" என்று உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.