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ஆடல் - பாடல் நிகழ்ச்சிக்கு காவல் துறை அனுமதி மறுத்த விவகாரம் - உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு

நிகழ்ச்சி முழுவதும் காணொளி பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்தை மீறினாலோ அல்லது ஏதேனும் நிபந்தனை மீறப்பட்டாலோ காவல் துறையினர் உடனடியாக நிகழ்ச்சியை நிறுத்தி, சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என நீதிபதி தெரிவித்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 6:11 PM IST

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மதுரை: தஞ்சாவூர் அருகே கோயில் திருவிழாவில் ஆடல் - பாடல் நிகழ்ச்சிக்கு காவல் துறை அனுமதி மறுத்ததை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில், நிபந்தனைகளுடன் நிகழ்ச்சி நடத்த உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

தஞ்சாவூரை சேர்ந்த ராமசாமி என்பவர், உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தாக்கல் செய்த மனுவில், "தஞ்சாவூர் மாவட்டம் துருசுப்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ காளியம்மன் கோயில் திருவிழா நடைபெற உள்ளது.

விழாவில், வருகின்ற ஜூலை 3-ஆம் தேதி ஆடல் - பாடல் நிகழ்ச்சி நடத்த அனுமதிக்க கோரி செங்கிப்பட்டி காவல் ஆய்வாளரிடம் மனு அளித்திருந்தேன். ஆனால், காவல் ஆய்வாளர் அனுமதி அளிக்க மறுத்து உத்தரவிட்டார். இந்த உத்தரவை ரத்து செய்து, கோயில் திருவிழாவில் ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சி நடத்த அனுமதி அளிக்க வேண்டும்" என கோரியிருந்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி எல். விக்டோரியா கவுரி முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி விக்டோரியா கவுரி, "நிகழ்ச்சியில் ஆபாச நடனம், இரட்டை அர்த்த பாடல்கள், அரசியல் அல்லது சாதி, மத வெறுப்பை தூண்டும் பாடல்கள், பேச்சுகள், கோஷங்கள் இடம் பெறக் கூடாது. மது உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் பயன்படுத்தக் கூடாது. பெண்கள் கண்ணியக் குறைவாக சித்தரிக்கப்படக் கூடாது.

மேலும், ஆண் கலைஞர்கள் வேட்டி மேலாடையும், பெண் கலைஞர்கள் சேலை, தாவணி அல்லது சுடிதார் மற்றும் மேலாடையும் அணிய வேண்டும்.

கால், வயிறு, தொடை, நெஞ்சுப் பகுதி முழுவதுமாக மூடப்பட்டிருக்கும் வகையில் ஆடை அணிய வேண்டும். குழந்தைகள் முழுவதுமாக மூடப்பட்ட ஆடைகளை அணிய வேண்டும். அரசியல் கட்சிகளின் பெயரால் நன்கொடையோ பரிசுகளோ வழங்க கூடாது.

நிகழ்ச்சி முழுவதும் காணொளி பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்தை மீறினாலோ அல்லது ஏதேனும் நிபந்தனை மீறப்பட்டாலோ காவல் துறையினர் உடனடியாக நிகழ்ச்சியை நிறுத்தி, சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார்.

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மேலும், வரும் ஜூலை 3 ஆம் தேதி மாலை 7 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை மட்டுமே ஆடல் - பாடல் நிகழ்ச்சியை நடத்த அனுமதி வழங்கி நீதிபதி எல். விக்டோரியா கவுரி உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

TANJORE
TEMPLE DANCE SINGING EVENT
ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சி
உயர் நீதிமன்றம்
HIGH COURT

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