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முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

யாருக்கும் ஆதரவு இல்லாமல், நடுநிலையுடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சபாநாயகர் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.விஜயபாஸ்கர்
முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.விஜயபாஸ்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 5:40 PM IST

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சென்னை: அதிமுகவின் சட்டப்பேரவை கொறடாவும், முன்னாள் அமைச்சருமான அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி தொடர்ந்த வழக்கில் தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் அதிமுக கொறடாவும், முன்னாள் அமைச்சருமான அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், "நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. இதையடுத்து, பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க பல்வேறு கட்சிகளின் ஆதரவை தவெக பெற்றிருந்த நிலையில், மே 13- ஆம் தேதி சட்டமன்றத்தில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக 25 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் வாக்களித்திருந்தனர்.

இதையடுத்து, கட்சி கொறடா உத்தரவை மீறி தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த 25 அதிமுக உறுப்பினர்கள் மீது கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் தகுதி நீக்கம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதிமுக கொறடா சார்பில் சபாநாயகரிடம் கடிதம் அளிக்கப்பட்டது. இதனிடையே, கடந்த மே 25- ஆம் தேதி தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த மதுராந்தகம் தொகுதி எம்எல்ஏ மரகதம் குமாரவேல், பெருந்துறை எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார், தாராபுரம் எம்எல்ஏ சத்தியபாமா ஆகியோரும், மே 26- ஆம் தேதி அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையாவும் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர். பின்னர், தவெகவில் இணைந்த அவர்களுக்கு உறுப்பினர் அட்டையும் வழங்கப்பட்டது.

முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்
முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனால், தகுதி நீக்க மனு நிலுவையில் உள்ள நிலையில் ராஜினமாவை ஏற்றதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும். தீர்ப்பு வரும் வரை இடைத்தேர்தல் நடத்துவதற்கான அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிடக்கூடாது. ராஜினாமா ஏற்ற சபாநாயகரின் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும். தகுதி நீக்க மனு மீது சபாநாயகர் விரைவாக விசாரித்து முடிக்க வேண்டும்" என மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த வழக்கில் சபாநாயகர் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பதில் மனுவில், "கட்சித்தாவல் மனு மீது குறிப்பிட்ட காலத்தில் விசாரணை நடத்தப்படும். யாருக்கும் ஆதரவு இல்லாமல், நடுநிலையுடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில், விராலிமலை தொகுதி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சி.விஜயபாஸ்கர், கரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் ராஜினாமா செய்தனர். ராஜினாமா செய்த இருவரும் பின்னர் தவெகவில் இணைத்துக் கொண்டனர். இதையடுத்து, ராஜினாமா செய்த இருவரின் ராஜினாமாவை ஏற்ற சபாநாயகரின் உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும். இடைத்தேர்தல் அறிவிப்புக்கும் தடை விதிக்க வேண்டும் என அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மற்றொரு வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

இந்த வழக்குகள் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது சி.விஜயபாஸ்கர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ராஜினாமாவை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்குக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வாதிட்டார்.

ஆனால், வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், "ஏற்கனவே நிலுவையில் உள்ள வழக்குடன் சேர்த்து இந்த வழக்கும் விசாரணை செய்யப்படும். வழக்குகளின் ஆவணங்களை ஆராயாமல் தற்போது எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது; ஏற்கனவே நிலுவையில் உள்ள வழக்குடன் சேர்த்து விசாரிக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்தனர்.

மேலும், இவ்வழக்கு குறித்து முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை வரும் ஜூலை 22- ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

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TAGGED:

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
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