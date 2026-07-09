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சகோதரரை தாக்கிய வழக்கு; நீதிமன்றத்தில் ஆஜராவதில் இருந்து நிதியமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு விலக்கு

அமைச்சர் மரிய வில்சன் வழக்கில் சமரசத் தீர்வு மையத்தில் ஆஜராகி பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன்
நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் (X/@MarieWilson_TVK)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 4:34 PM IST

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சென்னை: சொத்து பிரச்சனையில் சகோதரரைத் தாக்கியதாகத் தொடரப்பட்ட வழக்கில் புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தில் ஆஜராவதில் இருந்து தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு விலக்களித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழக நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன், கடந்த 2022- ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 08- ஆம் தேதி புதுச்சேரி, எழில் நகரில் வசித்து வரும் அவரது சகோதரர் மரிய குலோத்தின் வீட்டின் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று மரிய குலோத், அவரது மனைவி கெரோலின் ஆகியோரைத் தாக்கியதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் லாஸ்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவுச் செய்யப்பட்டிருந்தது.

புதுச்சேரி முதலாவது குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ள இந்த வழக்கில், குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்ட பின் நகலைப் பெற நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட்ட போதும், மரிய வில்சன் நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து நேரில் ஆஜராகாமல் இருந்து வந்தார். இதனால் வரும் ஜூலை 10- ஆம் தேதி கட்டாயமாக ஆஜராக வேண்டும் என அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரியும், நாளை (ஜூலை 10) நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து விலக்களிக்கக் கோரியும் மரிய வில்சன் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.

இந்த மனு நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அமைச்சர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "இந்த விவகாரத்தில் மரிய வில்சனின் தந்தை தாக்கல் செய்த நிராகரிப்பு மனுவை மட்டுமே உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது. இரத்த காயம் ஏற்படும் அளவிற்கு தாக்குதல் நடத்தப்படவில்லை. சமரசம் செய்ய தயாராக உள்ளோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "வரும் ஜூலை 13- ஆம் தேதி அமைச்சர் மரியவில்சன், அவரது தந்தை மற்றும் சகோதரர், சகோதரரின் மனைவி ஆகியோரை சமரசத் தீர்வு மையத்தில் ஆஜராகி பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டும்" என உத்தரவிட்டார்.

மேலும், புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தில் நாளை (ஜூலை 10) நேரில் ஆஜராவதில் இருந்து அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு விலக்களித்தும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

சென்னை டாக்டர்.ராதாகிருஷ்ணன் நகர் (ஆர்.கே.நகர்) சட்டமன்றத் தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட மரிய வில்சன், 49,668 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று அமைச்சரானார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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அமைச்சர் மரிய வில்சன்
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