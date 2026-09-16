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முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ. வேலுவிற்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கு தள்ளுபடி

வேட்புமனுவில் சொத்து ஆவணங்களை மறைத்ததாக கூறுவதற்கு போதிய ஆதாரங்களை இல்லை என்று எ.வ.வேலுவின் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2026 at 4:41 PM IST

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சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ. வேலு திருவண்ணமலை தொகுதியில் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து த.வெ.க. வேட்பாளர் தொடர்ந்த தேர்தல் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திருவண்ணாமலை தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு 2,455 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளர் அருள் ஆறுமுகத்தை தோற்கடித்தார். இதையடுத்து, முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு வெற்றியை எதிர்த்து, தவெக வேட்பாளர் அருள் ஆறுமுகம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.

இந்த தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி எ.வ. வேலு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுதாக்கல் செய்தார். முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ. வேலு தாக்கல் செய்த மனுவில், “தனக்கும் த.வெ.க. வேட்பாளருக்கும் இடையே 2,455 வாக்குகள வித்தியாசம் உள்ளது. இது திருவண்ணாமலை தொகுதியில் பதிவான மொத்த வாக்குகளில் 1.11 சதவிகிதம் மட்டுமே.

வேட்புமனு தாக்கல், வாக்குப்பதிவு, தபால் வாக்குகள் மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை ஆகியவற்றின் போது எந்த முறைகேடுகளும் நடைபெறவில்லை. மேலும், தேர்தல் விதிகளை பின்பற்றாதது, தன்னிச்சையான நடவடிக்கைகள் ஆகியவை தான் முடிவுகளை மாற்றியது என்று எதிர்தரப்பினர் கூறுவதை ஏற்க முடியாது.

தேர்தலில் என்னால் முறைகேடு நடந்தது என எங்கேயும் த.வெ.க. வேட்பாளர் அருள் குறிப்பிடவில்லை. முறைகேடு நடந்ததாக கூறுவதற்கு எந்த ஆதாரங்களையும் வெளியிடவில்லை. வேட்புமனுவில் சொத்து ஆவணங்களை மறைத்ததாக கூறுவதற்கும் போதிய ஆதாரங்களை வெளியிடவில்லை. வெறும் அனுமானத்தின் அடிப்படையில் இந்த தேர்தல் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

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தேர்தலில் நான் வெற்றி பெற அரசு ஊழியர்களை பயன்படுத்தியதாக கூறுவதற்கும் எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை. எந்த அடிப்படை ஆதாரங்களும் இல்லாமல் தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்கு, நேர்மையான முறையில் வெற்றி பெற்ற தன் தலைக்கு மேல் வாளை தொங்க விட்டிருப்பதை போன்றதாகும். அதனால், இந்த தேர்தல் வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்” என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து, முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ. வேலு தாக்கல் செய்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி டி. பரதசக்ரவர்த்தி முன்பு இதற்கு முன்பு விசாரணைக்கு வந்த போது, அதற்கான தீர்ப்பை தேதி குறிப்படாமல் ஒத்தி வைத்திருந்தார். இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் இன்று (செப்டம்பர் 16) தீர்ப்பளித்த நீதிபதி டி. பரதசக்ரவர்த்தி, போதுமான ஆதரங்கள் இல்லாமல் இந்த தேர்தல் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. 2,500 வாக்குகள் என்பது குறைவான வாக்கு வித்தியாசம் கிடையாது என தெரிவித்து முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ வேலுக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

FORMER MINISTER EV VELU
HIGH COURT ORDER
ELECTION CASE
எவ வேலுவிற்கு எதிரான வழக்கு
DISMISSAL ELECTION CASE EV VELU

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