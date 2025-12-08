ETV Bharat / state

செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிரான வழக்கு விசாரணைக்கு தடை விதிக்க முடியாது - உயர் நீதிமன்றம் திட்டவட்டம்

மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை பதிவு செய்த வழக்கின் விசாரணை சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது. அமலாக்கத்துறை தாக்கல் செய்த வழக்கு விசாரணை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.

நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வந்த செந்தில் பாலாஜி
நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வந்த செந்தில் பாலாஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 8, 2025 at 6:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிரான மோசடி மற்றும் சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்ற வழக்கின் விசாரணைக்கு தடை விதிக்க முடியாது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளது.

போக்குவரத்துத் துறையில் வேலை வாங்கித் தருவதற்கு பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக்குமார், சென்னை மாநகர போக்குவரத்து முன்னாள் மேலாண்மை இயக்குநர் கணேசன் உள்ளிட்டோர் மீது சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

இந்த வழக்கை அடிப்படையாக வைத்து சட்ட விரோத பணப்பரிமாற்ற தடை சட்டத்தின் கீழ் அமலாக்கத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது. சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை பதிவு செய்த இந்த வழக்கின் விசாரணை சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது. அமலாக்கத்துறை தாக்கல் செய்த வழக்கு விசாரணை சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.

இந்த நிலையில் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் உள்ள மோசடி வழக்கின் விசாரணை முடியும் வரையில் அமலாக்கத்துறை பதிவு செய்த சட்டவிரோத பணிபரிமாற்ற வழக்கை தள்ளிவைக்க கோரி சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழக முன்னாள் மேலாண் இயக்குனர் கணேசன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இதையும் படிங்க: மலேசியாவில் இருந்து திருச்சிக்கு கடத்திய 5061 ஆமை குஞ்சுகள் பறிமுதல்; இருவர் கைது

அதில் மோசடி வழக்கு விசாரணையும், அமலாக்கத்துறை வழக்கின் விசாரணையும் ஒரே நேரத்தில் நடைபெற முடியாது என்று கூறியிருந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் எம்.எஸ்.ரமேஷ், வி.லட்சுமி நாரயணன் அமர்வு, இரு விசாரணையும் ஒரே நேரத்தில் நடப்பதால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்று தெரிவித்து கணேசனின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

TAGGED:

SENTHIL BALAJI
ILLEGAL MONEY TRANSFER CASE
செந்தில் பாலாஜி
சட்டவிரோத பணிபரிமாற்ற வழக்கு
MADRAS HIGH COURT ORDER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.