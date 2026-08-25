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அதிகாரிகள் தாமதத்திற்கு மாணவி பொறுப்பல்ல - சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

சான்றிதழை வழங்கும் அதிகாரியால் ஏற்பட்ட தாமதத்திற்காக, மாணவியை குறை கூற முடியாது என்றும், நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்காததை மட்டுமே காரணமாகக் கொண்டு விண்ணப்பத்தை நிராகரித்ததை ஏற்க முடியாது என நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tami Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 4:24 PM IST

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சென்னை: சாதிச் சான்றிதழ் வழங்க அதிகாரி ஏற்படுத்திய தாமதத்திற்காக, மருத்துவப் படிப்புக்கு விண்ணப்பித்த மாணவியை பொறுப்பாக்க முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவம் ஆகிய படிப்புகளுக்கான, மாணவர் சேர்க்கைக்கு சென்னை அம்பத்தூரைச் சேர்ந்த வி. கீர்த்தி என்ற மாணவி விண்ணப்பித்த போது, அவரிடம் இருப்பிடச் சான்று, சாதிச் சான்று, கிறிஸ்துவ சிறுபான்மை சான்று ஆகியவை இல்லாததால், அவை கிடைத்த பின்னர் சமர்ப்பிப்பதாக உத்தரவாதமும் அளித்திருந்தார்.

கீர்த்திக்கு ஆகஸ்ட் 4 ஆம் தேதி கிறிஸ்துவ சிறுபான்மை சான்று, ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தேதி இருப்பிடச் சான்று, ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி சாதிச் சான்று ஆகியவை கிடைத்த பின்னர், அவற்றை பதிவேற்றம் செய்த போது, சான்றிதழ் சமர்பிப்பதற்கான காலக்கெடு முடிவடைந்துவிட்டதாக கூறி, அவற்றை ஏற்க மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிகாரிகள் தாமதத்திற்கு மாணவி பொறுப்பாக முடியாது

இதனை எதிர்த்து மாணவி கீர்த்தி தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுவை விசாரித்த நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி, சான்றிதழ்களை பதிவேற்றம் செய்வதற்கு ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தேதியுடன் காலக்கெடு முடிவடைந்த நிலையில், சாதிச் சான்று ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி தான் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதை சுட்டிக் காட்டி, அந்த தாமதத்துக்கு மாணவியை பொறுப்பாக்க முடியாது என தெரிவித்தார்.

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சான்றிதழ்களை வழங்கும் அதிகாரிகளால் ஏற்பட்ட தாமதத்திற்காக மனுதாரரை குறை கூற முடியாது என்றும், நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்காததை மட்டுமே காரணமாகக் கொண்டு மாணவியின் விண்ணப்பத்தை நிராகரித்ததை ஏற்க முடியாது என்றும் தெரிவித்தார்.

மருத்துவக் கலந்தாய்வில் பங்கேற்க மாணவிக்கு அனுமதி

அசல் சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு, தகுதி, தர வரிசை மற்றும் இடங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றுக்கு உட்பட்டு, கீர்த்தியை கலந்தாய்வு நடைமுறையில் பங்கேற்க அனுமதிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளார். முதல் சுற்று கலந்தாய்வு நிறைவடைந்து விட்டால், அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் மாணவி கீர்த்தியின் விண்ணப்பம் பரிசீலிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

MBBS SEAT
HIGH COURT ORDER
உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
அதிகாரிகள் தாமதம்
HC ORDER PARTICIPATE IN COUNSELING

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