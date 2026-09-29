தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோயிலில் சிலை அமைக்கும் பணிகள்; உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோவிலின் எட்டு மூலைகளின் காணாமல் போன மற்றும் சேதமடைந்த சிலைகளை மாற்றுதல் தொடர்பான பணிகள் தொடங்கி ஓராண்டுக்குள் முடிக்க வேண்டும்.
Published : September 29, 2026 at 5:39 PM IST
மதுரை: தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோயிலில் காணாமல் போன மற்றும் சேதமடைந்த சிலைகளை புதிதாக அமைக்கும் பணிகளை ஓராண்டுக்குள் முடிக்க வேண்டும் என உயர் நீதிமன்றம் மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தஞ்சை மாதாகோட்டையைச் சேர்ந்த கலியமூர்த்தி, உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் , "தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் ஆலயத்தில் சேதமடைந்த அஷ்ட திக்கு பாலர்கள் சிலையை மாற்றி புதிய சிலை அமைக்கவும், சிலை இல்லாத சன்னதிகளில் புதிய சிலை அமைக்கவும் உத்தரவிடக் கோரி பொதுநல வழக்கினைத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சி.வி கார்த்திகேயன், சக்திவேல் அமர்வு, " இந்துசமய அறநிலையத்துறையின் இணை ஆணையர், தொல்லியல் துறை உதவி ஆய்வாளர் சமர்ப்பித்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் இந்திரன், எமன், நிருதி, குபேரன் பாலகர் சிலைகளைக் காணவில்லை. அக்னி, வருணன், வாயு, ஈசானர் பாலகர் சிலைகள் சேதமடைந்த நிலையில் உள்ளன.
ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்த தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோவிலின் எட்டு மூலைகளும் வெறுமையாக உள்ளது ஏற்கத்தக்கது அல்ல. எட்டு திசைகளின் தலைமை தெய்வச் சிலைகளும் அவற்றிற்குரிய இடங்களில் நிறுவப்பட வேண்டும்.
எனவே தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர், இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் இணை ஆணையர், தஞ்சை அரண்மனை தேவஸ்தானத்தின் பரம்பரை அறங்காவலர், தொல்லியல் துறையின் திருச்சி ஆய்வாளர் ஆகியோர் ஒருங்கிணைந்து அக்னி, வருணன் ஆகிய சேதமடைந்த சிலைகளை மாற்ற உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அது தொடர்பாக நிபுணர்கள், பண்டிதர்கள் மற்றும் ஸ்தபதிகளிடமிருந்து புதிய கருத்துக்களை கேட்கலாம்.
உத்தரவு நகல் கிடைக்கப் பெற்றதில் இருந்து 3 மாதங்களுக்குள் தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோவிலின் எட்டு மூலைகளின் காணாமல் போன மற்றும் சேதமடைந்த சிலைகளை மாற்றுதல் தொடர்பான பணிகள் தொடங்கி ஓராண்டுக்குள் முடிக்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.