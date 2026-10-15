200 லட்சம் பாமாயில் பாக்கெட்டுகளை விநியோகம் செய்ய இடைக்கால தடை - உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ரேஷன் கடைகளில் மக்களுக்கு பாமாயில் விநியோகம் செய்ய தமிழ்நாடு அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
Published : October 15, 2026 at 1:42 PM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ரேசன் கடைகளுக்கு 200 லட்சம் பாமாயில் பாக்கெட்டுகள் விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என்ற உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ரேஷன் கடைகளில் மக்களுக்கு பாமாயில் விநியோகம் செய்ய தமிழ்நாடு அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதற்காக 1 லிட்டர் வீதம் சுமார் 600 லட்சம் பாமாயில் பாக்கெட்டுகளை கொள்முதல் செய்ய தமிழ்நாடு கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை கடந்த ஜூன் 5-ஆம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பை வெளியிட்டது.
பாமாயில் விநியோகம்
இதில் பல்வேறு நிறுவனங்கள் பங்கேற்ற நிலையில், கடந்த செப்டம்பர் 8-ஆம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி திறக்கப்பட்டு, 4 நிறுவனங்களுக்கு பாமாயில் பாக்கெட்டுகள் விநியோகம் செய்யும் டெண்டர் இறுதி செய்யப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்டது. இதில், முதல் கட்டமாக 200 லட்சம் பாமாயில் பாக்கெட்டுகளை வருகிற அக்டோபர் 29-ஆம் தேதிக்குள் நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக குடோன்களுக்கு இந்த நிறுவனங்கள் விநியோகம் செய்ய கடந்த செப்டம்பர் 29-ஆம் தேதி உத்தரவிடப்பட்டது.
இந்நிலையில், விநியோகம் செய்ய வேண்டிய பாமாயில் பாக்கெட்டுகள் விகிதாசார அடிப்படையில் பிரிக்கவில்லை என்று கூறி நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து ஒப்பந்தப்புள்ளி எடுத்துள்ள கேடிவி ஹெல்த் புட் நிறுவனம் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்டது.
ஒப்பந்தப்புள்ளி எடுத்துள்ள நிறுவனங்கள்
அதில், “சுமார் 200 லட்சம் பாக்கெட்டுகளை முதலில் விநியோகம் செய்ய பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவில், 200 லட்சம் பாக்கெட்டுகள் விநியோகம் செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளி எடுத்துள்ள எம்.ஜி.எம் நிறுவனம் 80 லட்சம் பாக்கெட்டுகளும், 210 லட்சம் பாக்கெட்டுகளை விநியோகம் செய்ய டெண்டர் எடுத்துள்ள குமார் ஆக்ரோ நிறுவனம் 52 லட்சம் பாக்கெட்டுகளும், 180 லட்சம் பாக்கெட்டுகளை வழங்கவேண்டிய இன்டகரேட் நிறுவனம் 34 லட்சம் பாக்கெட்டுகளும், 360 லட்சம் பாக்கெட்டுகளை வழங்கவேண்டிய எங்கள் நிறுவனம் 34 லட்சம் பாக்கெட்டுகளையும் வழங்கவேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
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அதாவது விநியோகம் செய்ய வேண்டிய பாக்கெட்டுகள் சரியான விகிதாசார அடிப்படையில் பிரிக்கப்படவில்லை. 360 லட்சம் பாமாயில் பாக்கெட்டுகளை விநியோகம் செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளி எடுத்துள்ள எங்கள் நிறுவனம் 34 லட்சம் பாக்கெட்டுகளை வழங்க வேண்டும் என்றும், 150 லட்சம் பாக்கெட்டுகளை விநியோகம் செய்ய வேண்டி எம்.ஜி.எம் ஆயில் நிறுவனம் 80 லட்சம் பாக்கெட்டுகளை வழங்கவேண்டும் எனறும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது சரியானது அல்ல.
நீதிமன்றம் உத்தரவு
எனவே, பாமாயில் விநியோகம் தொடர்பாக கடந்த செப்டம்பர் 29-ஆம் தேதி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும். விகிதாசார அடிப்படையில் பாமாயில் பாக்கெட்டுகளை விநியோகம் செய்ய உத்தரவிடும்படி தமிழ்நாடு அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட வேண்டும்” என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி பி.டி. ஆஷா அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, பாமாயில் விநியோகம் தொடர்பான செப்டம்பர் 29-ஆம் தேதி நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு வருகிற நவம்பர் 2-ஆம் தேதி வரை இடைக்கால தடை விதித்து விசாரணையை நவம்பர் 2-ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.