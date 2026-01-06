ஆளுநரிடம் பட்டம் பெற மறுத்த மாணவிக்கு எதிரான மனு: உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
தமிழுக்காக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி எதுவும் செய்யவில்லை எனக்கூறி மாணவி ஜீன் ஜோசப் ஆளுநரிடம் பட்டம் வாங்க மறுத்தார்.
Published : January 6, 2026 at 9:57 PM IST
மதுரை: பட்டமளிப்பு விழாவில் முனைவர் பட்டத்தை ஆளுநரிடம் பெறாமல் துணைவேந்தரிடம் பெற்ற மாணவியின் பட்டத்தை ரத்து செய்யக் கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்து உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருச்செந்தூரைச் சேர்ந்த ராம்குமார் ஆதித்தன் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், "நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி பட்டமளிப்பு விழா நடந்தது. இதில் பல்கலைக்கழக வேந்தரும், தமிழக ஆளுநருமான ஆர்.என்.ரவி பங்கேற்று மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார்.
அப்போது நாகர்கோவிலை சேர்ந்த மாணவி ஜீன் ஜோசப், ஆளுநரிடம் முனைவர் பட்டத்தை பெறாமல், துணைவேந்தர் சந்திரசேகரிடமிருந்து பட்டம் பெற்றார். தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் ஆளுநரிடம் தான் பட்டம் பெற வேண்டும் என அறிவுறுத்தியும் ஜீன் ஜோசப் அலட்சியப்படுத்தினார். மேலும், தன் கணவர் திமுகவில் பொறுப்பில் இருப்பதாகவும், தமிழுக்காக ஆளுநர் எதுவும் செய்யவில்லை. இதனால் அவர் கையால் பட்டம் பெற விரும்பவில்லை. பட்டம் வழங்க ஆளுநரை காட்டிலும் உயர் கல்வித்துறை அமைச்சருக்கு தான் அதிக தகுதிகள் உள்ளது என்றும் பொதுவெளியில் கருத்து தெரிவித்தார். அவர் அரசியல் காரணங்களுக்காக ஆளுநரை பொது வெளியில் அவமதித்துள்ளார்.
வேந்தரிடம் பட்டத்தை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு துணைவேந்தர் அறிவுறுத்தியிருக்க வேண்டும். ஆனால் அவ்வாறு அவர் செய்ய மறுத்துவிட்டார். மேலும், ஜீன் ஜோசப்பிற்கு பட்டம் வழங்கியதில் பல்கலைக்கழக சட்டப்படி செயல்படாத துணைவேந்தர் சந்திரசேகரன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தவிட வேண்டும். மேலும், ஆளுநரை அவமதித்த ஜீன் ஜோசப்பிற்கு வழங்கிய பட்டத்தை ரத்து செய்ய உத்தரவிட வேண்டும்" என கூறியிருந்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு, 'இந்த மனு விசாரணைக்கு உகந்தது அல்ல' எனக் குறிப்பிட்டு மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.
முன்னதாக, நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் 32ஆவது பட்டமளிப்பு விழா கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் நடைபெற்றது. இதில், பங்கேற்ற ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி 2000க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகளுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார். அப்போது, மைக்ரோ பைனான்ஸ் பிரிவில் ஆராய்ச்சி படிப்பை முடித்த நாகர்கோவிலை சேர்ந்த ஜூன் ஜோசப் என்ற மாணவி முனைவர் பட்டம் பெறுவதற்காக மேடைக்கு வந்தார். அப்போது தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பட்டத்தை ஆளுநர் கையில் கொடுக்காமல், பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் சந்திரசேகரிடம் கொடுத்து பட்டத்தை பெற்றுக்கொண்டு மேடையை விட்டு கீழே இறங்கினார். இந்த விவகாரம் அப்போது தமிழகத்தில் பேசுபொருளாக மாறியது. இந்த நிலையில், ஆளுநரிடம் பட்டத்தை வாங்க மறுத்த மாணவிக்கு எதிராக மனு தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், அது தற்போது தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.