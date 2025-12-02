பொதுநலன் வழக்குகளை காரணமின்றி திரும்ப பெற அனுமதி கோரினால் அபராதம் - நீதிபதிகள் எச்சரிக்கை
பொதுநலன் வழக்குகளை சிலர் தங்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக பயன்படுத்துவது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. அரசு அலுவலர்களும் இதில் நோட்டீஸ் கூட அனுப்பாமல் இருந்தது ஏற்கத்தக்கதல்ல என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : December 2, 2025 at 4:48 PM IST
மதுரை: பொதுநலன் வழக்கு தொடர்பவர்கள் முறையான காரணம் இன்றி மனுவை திரும்பப் பெற அனுமதி கோரினால் அதிக அபராதம் விதிக்கப்படும் என உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.
காரைக்குடியைச் சேர்ந்த பூல்பாண்டி என்பவர் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு காரைக்குடி நகராட்சியில் அனுமதி இன்றி கட்டப்பட்ட கட்டடம் தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடக் கோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் பொதுநலன் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன், கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் பூல்பாண்டி தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், காரைக்குடி நகராட்சிக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட பொது நலன் மனுவை திரும்பப் பெறுவதாக தெரிவித்தார்.
அதை ஏற்க மறுத்த நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன் மற்றும் கே.கே. ராமகிருஷ்ணன், பொதுநல வழக்கை தொடர்ந்து, அதன் மூலம் பணம் பறிக்கும் நிலை தற்போது நிலவி வருகிறது. பணம் பறிக்கும் அவர்களது திட்டம் நிறைவேறியவுடன், நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த பொதுநலன் வழக்கை திரும்பப் பெற்று விடுகின்றனர்.
இது ஏற்கத்தக்கதல்ல. இந்த வழக்கில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து காரைக்குடி நகராட்சி சார்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். 4 ஆண்டுகளாகியும் இந்த வழக்கு நிலுவையிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
பொதுநலன் வழக்குகளை சிலர் தங்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக பயன்படுத்துவது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. அரசு அலுவலர்களும் இதில் நோட்டீஸ் கூட அனுப்பாமல் இருந்தது ஏற்கத்தக்கதல்ல. 2021-ம் ஆண்டு தொடரப்பட்ட வழக்கில் தற்போது தான் நோட்டீஸே அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு பொதுநலன் வழக்கை தொடர்ந்து பின்னர் ஆதாயம் பெற்றவுடன் அந்த வழக்கை திரும்பப் பெறும் நடவடிக்கைகள் தடுக்கப்பட வேண்டும். ஆகவே, பொதுநலன் வழக்கை முறையான காரணங்கள் இன்றி மனு தாரர்கள் திரும்ப பெற அனுமதி கோரினால் அதிக அபராதம் விதிக்கப்படும் என நீதிபதிகள் எச்சரித்தனர். மேலும், மனுதாரர் பூல்பாண்டியை வரும் 9 ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை அன்றைக்கு ஒத்தி வைத்தனர்.