விஏஓ கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்கு ஆயுள் சிறை- தண்டனையை உறுதிசெய்த உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
இந்த வழக்கை குறுகிய காலத்தில் விசாரித்த புலனாய்வு அமைப்பு, அரசுத் தரப்பு மற்றும் விசாரணை நீதிபதி ஆகியோரின் உடனடி மற்றும் திறமையான முயற்சிகளுக்கு நீதிமன்றம் தனது பாராட்டையும் பதிவு செய்துள்ளது.
Published : July 29, 2026 at 9:14 PM IST
மதுரை: கிராம நிர்வாக அலுவலர் கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்கு தூத்துக்குடி நீதிமன்றம் விதித்த ஆயுள் தண்டனையை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உறுதி செய்து உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
இந்த வழக்கை குறுகிய காலத்தில் விசாரித்த புலனாய்வு அமைப்பு, அரசுத் தரப்பு மற்றும் விசாரணை நீதிபதி ஆகியோரின் உடனடி மற்றும் திறமையான முயற்சிகளுக்கு நீதிமன்றம் தனது பாராட்டையும் பதிவு செய்துள்ளது.
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தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஸ்ரீவைகுண்டம் வட்டம், முறப்பநாடு கோவில்பத்து கிராமத்தின் கிராம நிர்வாக அலுவலராகப் பணியாற்றி வந்தவர் லூர்து பிரான்சிஸ்(53). இவர், கடந்த ஏப்ரல் 25-ம் தேதி தனது அலுவலகத்தில் இருந்தபோது வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டார். தாமிரபரணி ஆற்றில் மணல் கொள்ளை நடப்பது குறித்து புகார் அளித்ததால்
அந்த முன்விரோதத்தில் இவர் கொல்லப்பட்டது போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்தது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, ராமசுப்பிரமணியன், மாரிமுத்து ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்த வழக்கு விசாரணை, தூத்துக்குடி மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. அதில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட ராமசுப்பிரமணியன், மாரிமுத்து ஆகியோருக்கு அரசு அலுவலகத்தில் அத்துமீறி நுழைந்ததற்கு தலா 5 ஆண்டுகள், ரூ.1,000 அபராதம், கொலை செய்ததற்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டனை, ரூ.2 ஆயிரம் அபராதம், அவதூறாகப் பேசி கொலை மிரட்டல் விடுத்ததற்காக ஓராண்டு சிறைத் தண்டனை ஆகியவற்றை விதித்து தூத்துக்குடி நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, ராமசுப்பிரமணியன், மாரிமுத்து ஆகியோர், உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மேல்முறையீடு செய்தனர். இந்த மனுக்கள், நீதிபதிகள் ஆனந்த் வெங்கடேஷ், ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, குற்றவாளிகளுக்கு தூத்துக்குடி நீதிமன்றம் வழங்கிய ஆயுள் தண்டனையை உறுதி செய்து நீதிபதி தீர்ப்பளித்தனர். நீதிபதிகள் மேலும் கூறுகையில், "இந்த வழக்கை விசாரித்த புலனாய்வு அமைப்பு, அரசுத் தரப்பு மற்றும் விசாரணை நீதிபதி ஆகியோரின் உடனடி மற்றும் திறமையான முயற்சிகளுக்கு இந்த நீதிமன்றம் தனது பாராட்டைப் பதிவு செய்கிறது.
சம்பவம் நடந்த தேதியில் இருந்து 5 மாதங்களில் முழுமையான குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை முடிப்பதை உறுதி செய்ததற்காக விசாரணை நீதிபதிக்கு பாராட்டுகளை பதிவு செய்கிறோம். குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் சட்டப்பூர்வ பிணை கோருவதற்கான எந்தவொரு சாத்தியமும் தவிர்க்கப்பட்டது.
வழக்கின் முக்கியத்துவத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, அப்போதைய தெற்கு மண்டல ஐஜி அஸ்ரா கார்க் , காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் பதவிக்கு இணையான ஒரு அதிகாரியிடம் விசாரணையை ஒப்படைத்தார்.
காவல் ஆய்வாளர் ஜமால் என்ற அதிகாரியும், பின்னர் நியமிக்கப்பட்ட துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் சுரேஷும் இரண்டு மாதங்களுக்கும் குறைவான காலத்தில் விசாரணையை முடித்தனர்.
அதன்பிறகு, அரசுத் தரப்பு, விசாரணை நீதிபதியுடன் பெரிதும் ஒத்துழைத்து, சுமார் மூன்று மாதங்களுக்குள் விசாரணை முடிவடைவதை உறுதி செய்தது. எனவே, புலனாய்வு அதிகாரிகள், வழக்குத் தொடரும் அமைப்பு மற்றும் விசாரணை நீதிபதி ஆகியோரின் அர்ப்பணிப்புமிக்க முயற்சிகளை இந்த நீதிமன்றம் பாராட்டுகிறது. இந்த வழக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக நிரூபிக்கிறது.
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ஆகையால், காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் மற்றும் வழக்குத் தொடரும் துறையுடன் ஆக்கப்பூர்வமான ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டு, இது போன்ற வழக்குகளில் விரைவான விசாரணை மற்றும் துரிதமான வழக்கை எளிதாக்கும் வகையில் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட கால அட்டவணையை வகுத்து சுற்றறிக்கை வெளியிடுமாறு, .தமிழ்நாடு அரசு தலைமைச் செயலாளருக்குப் பொருத்தமான வழிகாட்டுதல்களை வழங்குவது சரியென இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது.
இதுபோன்ற வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள், கூறப்பட்ட காலக்கெடுவைக் கடைப்பிடித்து, விசாரணையையும் வழக்கையும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் முடிக்க முயற்சிப்பார்கள் என்றும் இந்த நீதிமன்றம் தனது நம்பிக்கையையும் எதிர்பார்ப்பையும் வெளிப்படுத்துகிறது" என்று நீதிபதிகள் தங்கள் உத்தரவில் தெரிவித்தனர்.