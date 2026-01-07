'ஜல்லிக்கட்டு போட்டி ஒன்றும் ஐபிஎல் மேட்ச் கிடையாது' - நீதிபதிகள் கருத்து
பல போராட்டங்களுக்கு பிறகு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஜல்லிக்கட்டை அரசு நடத்துவது தான் நல்லது என உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.
Published : January 7, 2026 at 3:19 PM IST
மதுரை: ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை தனி நபர்கள் நடத்த இது ஒன்றும் ஐபிஎல் மேட்ச் கிடையாது என்று உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை தெரிவித்துள்ளது.
மதுரை மாவட்டம் அவனியாபுரத்தை சேர்ந்த முருகன் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், ‘அவனியாபுரத்தில் தை மாதம் முதல் நாள் (ஜனவரி 15) தமிழர்களின் பாரம்பரிய வீர விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு விழா நடைபெறும். இது கடந்த 100 ஆண்டுக்கும் மேலாக, கிராம பொதுமக்கள் சார்பில் நடந்து வந்தது.
இந்நிலையில், கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை நடத்த அனுமதி அளித்த பின்னர், கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு விழாவை நடத்த தென்கால் கண்மாய் பாசன விவசாயிகள், பிரதான ஜல்லிக்கட்டு சங்கம் என்ற சங்கத்தை புதிதாக உருவாக்கி, ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்த நபர்கள் மட்டும் மேற்படி விழாவினை ஆக்கிரமிப்பு செய்து ஜல்லிக்கட்டு விழாவை நடத்தினர்.
அதற்கு ஆட்சேபனை தெரிவித்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அப்போது மாவட்ட நிர்வாகமே ஜல்லிக்கட்டு விழாவை நடத்தவும், அதில் 16 பேர் கொண்ட ஆலோசனை குழு சேர்க்கவும் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது. அதனால், மாவட்ட நிர்வாகம் தொடர்ந்து ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை நடத்தி வருகிறது.
எனவே, வரும் ஜனவரி 15 ஆம் தேதியன்று நடைபெறும் அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு விழாவை, அவனியாபுரம் கிராமம் மற்றும் அனைத்து சமுதாய பிரதிநிதிகள் அடங்கிய கிராம பொது கமிட்டி நடத்த அனுமதி வழங்குமாறு மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் மனு அளித்தோம். இதுவரை நடவடிக்கை இல்லை. மாவட்ட நிர்வாகமே ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்த ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகின்றன. எனவே, அவனியாபுரம் கிராமம் மற்றும் அனைத்து சமுதாய பிரதிநிதிகள் அடங்கிய கிராம பொது கமிட்டிக்கு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்த அனுமதிக்க உத்தரவிட வேண்டும்’ என மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த மனு நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன் மற்றும் ராமகிருஷ்ணன் அடங்கிய அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், “ஜல்லிக்கட்டு போட்டி ஒன்றும் ஐபிஎல் விளையாட்டு கிடையாது. பல்வேறு போராட்டம், பிரச்சனைகளுக்குப் பிறகு ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கு அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை சில தனிநபர்கள் நடத்தியதின் காரணமாகவே பல்வேறு பிரச்சனைகள் எழுந்தன. எனவே, இதனை அரசு நடத்துவது தான் நல்லது” என தெரிவித்தனர்.
மேலும், “அவனியாபுரம், பாலமேடு, அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு விழாக்கள் மிகவும் உலகப் புகழ் பெற்றவை. இவ்வாறு உள்ள சூழலில் இந்த விழாக்களை தனி நபர்கள் நடத்துவது பொருத்தமாக இருக்காது. எனவே அவனியாபுரம், பாலமேடு, அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை அரசு நடத்துவது தான் சரியாக இருக்கும்” என உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.