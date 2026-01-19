ETV Bharat / state

சந்தனக்கூடு விழா; 50 பேர் மட்டுமே பங்கேற்கும் உத்தரவுக்கு எதிர்ப்பு: உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு

தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என தர்கா சார்பில் நீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது.

உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு (கோப்புப்படம்)
உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 19, 2026 at 6:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் தர்கா சந்தனக்கூடு விழாவில் 50 பேர் மட்டுமே பங்கேற்க வேண்டும் என்ற தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை, விசாரணைக்கு உகந்தது இல்லை எனக்கூறி உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை தள்ளுடி செய்துள்ளது.

மதுரையை சேர்ந்த மாணிக்க மூர்த்தி என்பவர் திருப்பரங்குன்றத்தில் கந்தூரி நடத்த தடை கோரிய மனுவை ஜனவரி முதல் வாரத்தில் தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி ஸ்ரீமதி, தர்கா தரப்பில் பதில் மனுத் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டதோடு கந்தூரி நடத்தக்கூடாது, 50 பேர் மட்டுமே சந்தனக்கூடு நிகழ்வில் பங்கேற்க வேண்டும், விலங்குகளைப் பலியிட கூடாது, அசைவம் சமைக்கக்கூடாது உள்ளிட்ட இடைக்கால உத்தரவுகளை பிறப்பித்தார்.

மேலும், இந்த உத்தரவை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் கண்டிப்புடன் அமல்படுத்த வேண்டும் எனவும், ஆட்சியர் காவல் ஆணையர், திருப்பரங்குன்றம் கோயில் மற்றும் தர்கா நிர்வாகம் தரப்பில் ஜனவரி 20ஆம் தேதி பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டார்.

இந்த நிலையில், தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து ஒசீர்கான் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், ‘திருப்பரங்குன்றம் தர்கா தரப்பில் நடைபெறும் சந்தனக்கூடு விழாவில் சுமார் 3 - 4 ஆயிரம் பேர் பங்கேற்பர். ஆனால் தனி நீதிபதி 50 பேர் மட்டுமே பங்கேற்க வேண்டுமென உத்தரவிட்டுள்ளார். மனுதாரர் அதுபோன்ற கோரிக்கை எதையும் முன்வைக்காத நிலையில், இத்தகைய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கத்தக்கதல்ல. ஆகவே, தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்ய உத்தரவிட வேண்டும்’ எனத் தெரிவித்திருந்தார்.

இதையும் படிங்க: கே.சி.பழனிசாமி தொடர்ந்த மான நஷ்ட ஈடு வழக்கு; இபிஎஸ் பதிலளிக்க உத்தரவு

இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்ததா? இல்லையா? என முடிவு செய்வதற்காக நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பாக இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், "தனி நீதிபதியிடம் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில் கோரப்படாத நிவாரணத்தை வழங்கியிருக்கிறார். ஆகவே, தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதற்கு பதிலளித்த நீதிபதிகள், "ஏற்கனவே தீபத்தூணில் தீபமேற்றுவது தொடர்பான வழக்கில் மலை மேல் செல்பவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்பாக காவல்துறையும், தொல்லியல் துறையுமே முடிவு செய்ய இயலும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அதனை மீறி தனி நீதிபதி உத்தரவுக்கு தடை பிறப்பிக்க இயலாது. அதோடு தனி நீதிபதி இடைக்கால உத்தரவையே பிறப்பித்துள்ளார். எனவே, அடுத்த விசாரணையின்போது இந்த விபரங்களையும் தனி நீதிபதி முன்பாக வையுங்கள். மேலும், தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரும் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல” எனக் கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

TAGGED:

THIRUPARANKUNDRAM SIKANDAR DARGAH
HIGH COURT MADURAI BENCH
திருப்பரங்குன்றம் சந்தனக்கூடு விழா
சந்தனக்கூடு விழா வழக்கு
SANTHANAKOODU FESTIVAL CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.