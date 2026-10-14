நன்னடத்தை அலுவலர்களின் காலிப்பணியிடங்களை 6 வாரங்களில் நிரப்புக - நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளின்படி, நன்னடத்தை அலுவலர்களுக்குப் போதிய பயிற்சிகளை கொடுக்க வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 14, 2026 at 10:46 AM IST
மதுரை: தமிழ்நாட்டில் நன்னடத்தை அலுவலர்களின் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவது தொடர்பாக 6 வாரங்களில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் நன்னடத்தை அலுவலர்களின் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவதுடன், கூடுதல் பணியிடங்களை உருவாக்கி, மாவட்டந்தோறும் உரிய கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்த உத்தரவிடக் கோரி மதுரையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் கே.ஆர். ராஜா, உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் வழக்கு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதிகள் பி. வேல்முருகன், கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தமிழ்நாட்டில் இதற்கு முன்னதாக நன்னடத்தை அலுவலர்களுக்கான அனுமதிக்கப்பட்ட பணியிடங்கள் 96 ஆக இருந்த நிலையில், பின்னர் 32 பணியிடங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதால் நன்னடத்தை அலுவலர்களுக்கான அனுமதிக்கப்பட்ட பணியிடங்கள் 64 ஆக குறைந்துள்ளது.
ஆனால், தற்போது 38 அலுவலர்கள் மட்டுமே பணியில் உள்ளனர். மேலும், 26 பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 38 மாவட்டங்கள், 219 நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றங்கள் மற்றும் 125 சீர்திருத்த நிறுவனங்கள் உள்ள நிலையில், குறைந்த எண்ணிக்கையிலான அலுவலர்களால் நீதிமன்ற விசாரணை அறிக்கைகள் தயாரித்தல், நன்னடத்தை அடிப்படையில் விடுவிக்கப்படுவோரைக் கண்காணித்தல், கைதிகளின் மறுவாழ்வு உள்ளிட்ட பணிகளைச் சரிவர மேற்கொள்ள முடியாத நிலை உள்ளது.
மேலும், தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளின்படி, நன்னடத்தை அலுவலர்களுக்குப் போதிய பயிற்சி, உதவிப் பணியாளர்கள், அலுவலக வசதிகள் மற்றும் போக்குவரத்து வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். இதுதொடர்பாக கடந்த ஆகஸ்ட் 31-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு அரசுத் தரப்பு அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
எனவே, காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பவும், கூடுதல் பணியிடங்களின் தேவையை ஆய்வு செய்யவும், மாவட்ட மற்றும் நீதிமன்ற அளவில் நன்னடத்தைப் பிரிவை வலுப்படுத்தவும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட வேண்டும் என மனுதாரர் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் நன்னடத்தை அலுவலர்களின் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவது தொடர்பாக 6 வாரங்களில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டு வழக்கு முடித்து வைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.