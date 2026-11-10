அகல்விளக்கு பதிப்பகத்தின் வங்கிக் கணக்கு முடக்கம் - நீதிபதிகள் அதிரடி உத்தரவு
அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "இது குறித்து அரசு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது. புத்தகக் கொள்முதல் தொடர்பான முழு விவரங்களையும் நாளை தாக்கல் செய்கிறோம்" என்றார்.
Published : November 10, 2026 at 1:45 PM IST
மதுரை: பொது நூலக புத்தகக் கொள்முதல் முறைகேடு புகார் தொடர்பான விவகாரத்தில் அகல் விளக்கு பதிப்பகத்தின் வங்கிக் கணக்கை உடனடியாக முடக்க உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை அதிரடியாக உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இன்றே வழக்குப்பதிவு செய்யவும் நீதிபதிகள் ஆணை பிறப்பித்துள்ளனர்.
நெல்லையை சேர்ந்த ராமசுப்பு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், "பொது நூலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் வாங்குவதற்கான அறிவிப்புகள் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட வேண்டும். பொதுமக்கள் மற்றும் பதிப்பாளர்கள் தங்களது கருத்துக்கள், ஆட்சேபணைைகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை தெரிவிக்க கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும். அதன் பின்னரே புத்தகக் கொள்முதல் இறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட உத்தரவுகளை நீதிமன்றம் கடந்த 2024-ம் ஆண்டே பிறப்பித்திருந்தது. ஆனால் இந்த உத்தரவு முறையாக பின்பற்றப்படுவதில்லை.
கோவை பெரியார் அறிவுலகம் உட்பட திருச்சி, சேலம், கடலூர், நெல்லை ஆகிய நூலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுகள் எதுவும் முறையாக பின்பற்றப்படவில்லை. எனவே இதற்கு காரணமான பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், சுமதி அமர்வு முன் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "இது குறித்து அரசு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது. புத்தகக் கொள்முதல் தொடர்பான முழு விவரங்களையும் நாளை தாக்கல் செய்கிறோம்" என்றார்.
இதனையேற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், கோவை பெரியார் அறிவுலக நூலகத்திற்கு அகல்விளக்கு பதிப்பக புத்தகங்களை வாங்க பரிந்துரைத்தது யார்? உள்ளிட்ட விவரங்களையும் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டதோடு, இந்த விவகாரத்தில் இன்னும் ஏன் வழக்குப்பதிவு செய்யவில்லை என்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு கேள்வி எழுப்பினர்.
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மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக உடனடியாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இன்றே வழக்குப்பதிவு செய்ய நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். இது மட்டுமல்லாமல், அகல்விளக்கு பதிப்பகத்தின் வங்கிக் கணக்கை உடனடியாக முடக்கவும் உத்தரவிட்டு, விசாரணையை நாளைக்கு ஒத்தி வைத்தனர்.