‘தேசிய தலைவர்’ திரைப்படத்தில் இமானுவேல் சேகரன் தொடர்பான காட்சிகள்: உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு!

‘தேசிய தலைவர்’ திரைப்படத்தில் இமானுவேல் சேகரன் தொடர்பான காட்சிகள்: உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு!
பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் வாழ்க்கை வரலாற்றை உள்ளடக்கி வெளியாகும் ’தேசிய தலைவர்’ படத்தில் சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகளை நீக்ககோரி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : October 24, 2025 at 2:10 PM IST
மதுரை: பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் வாழ்க்கை வரலாற்றை தழுவி எடுக்கப்பட்டுள்ள ’தேசிய தலைவர்’ படத்தில், இமானுவேல் சேகரன் தொடர்பான சர்ச்சைக்குரிய காட்சி நீக்கப்பட்டது குறித்து படக்குழுவினர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
பரமக்குடியைச் சேர்ந்த சக்கரவர்த்தி என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில், "இயக்குநர் ஆர்.அரவிந்த்ராஜ் இயக்கத்தில் ‘பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் கதையை மையமாக வைத்து 'தேசிய தலைவர்' என்ற பெயரில் படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைக்கிறார்.
இந்த படத்தில் உள்ள சில வசனங்கள், சாதிய மோதலை உருவாக்கும் வகையில் உள்ளன. ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பல வருடங்களாக சாதிய மோதல்கள் உள்ள நிலையில், இதுபோன்று சர்ச்சைக்குரிய வசனங்களை உள்ளடக்கி படம் வெளியிடுவது மீண்டும் சாதிய ரீதியான பிரச்சனைகளை உருவாக்கும். குறிப்பாக, இந்த படத்தில் தியாகி இமானுவேல் சேகரன் உள்ளது போல ஒரு காட்சி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
அதில், 1957 அன்று பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் தியாகி இமானுவேல் சேகரன் கலந்து கொண்ட அமைதி பேச்சுவார்த்தை குறித்தும், இமானுவேல் சேகரன் கொலை செய்யப்பட்ட காட்சிகளும் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த காட்சிகள் ஏற்கனவே வெளியான டிரெய்லரிலும் இடம்பெற்றுள்ளது.
ஏற்கனவே தென் மாவட்டங்களான ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, விருதுநகர் போன்ற மாவட்டங்களில் சாதிய பதட்டம் உள்ளது. எனவே, இந்த படத்தில் இதுபோன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றால், அது மீண்டும் பதட்டத்தை உருவாக்கும். எனவே, இந்த படத்திற்கு பட தணிக்கை வாரியம் சான்று (Censor Certificate) வழங்கக்கூடாது. அப்படி வழங்கியிருந்தால் அதனை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த மனுவானது, நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த், குமரப்பன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று (அக்.24) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், “தேசிய தலைவர் என்ற பெயரில் வரும் 30ஆம் தேதி படம் வெளியாகவுள்ளதாக படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர். அதற்கான தணிக்கை சான்றும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இருந்தபோதிலும், குறிப்பிட்ட சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகளை நீக்கிவிட்டு படத்தை வெளியிட அனுமதிக்கலாம்” என வாதிட்டார்.
இதையடுத்து, மத்திய அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், “தணிக்கை குழு சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகளை நீக்கிவிட்டது” என தெரிவித்தார். மேலும், இதுகுறித்து பதில் மனு தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் வேண்டும் எனக் கோரினார். இதனை பதிவு செய்த நீதிபதிகள், படத்தில் இருந்து சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகள் நீக்கப்பட்டது என்பதை பதில் மனுவாக தாக்கல் செய்ய படக்குழுவினருக்கு உத்தரவிட்டனர். மேலும், வழக்கு விசாரணையை வரும் 28ஆம் தேதி ஒத்திவைத்தார்.