திமுக முன்னாள் மாவட்ட செயலாளர் மீதான வழக்கு: காவல்துறைக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு!

திமுக தென்காசி மாவட்ட முன்னாள் செயலாளர் செல்லத்துரை மீதான வழக்கில், திருப்தி ஏற்படாத நிலையில் மனுதாரர் சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.

மதுரை: திமுக தென்காசி மாவட்ட முன்னாள் செயலாளர் செல்லத்துரை மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிய வழக்கு விசாரணையை, 2 வாரங்களில் முடிக்க உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் வடக்கு ரத வீதியைச் சேர்ந்த ராஜதுரை. இவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அவர் அந்த மனுவில், ‘நான் சங்கரன்கோவில் நகர திமுக செயலாளராக பதவி வகித்தேன். எனக்கு தென்காசி வடக்கு மாவட்ட திமுக முன்னாள் செயலாளர் செல்லத்துரையை நன்கு தெரியும்.

அவர், எனக்கு தென்காசி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி ரூ.5 லட்சம், புளியங்குடி நகராட்சி அலுவலகத்தில் பொறியாளர் பணி மாற்றத்துக்கு ரூ.8 லட்சம் என மொத்தம் ரூ.13 லட்சம் பணத்தை என்னிடம் இருந்து வாங்கினார். ஆனால், வேலை வாங்கித் தரவில்லை. இதனால், எனது பணத்தை திரும்ப கேட்டேன்.

அதன்படி, கடந்த மே 14 ஆம் தேதி ரூ.5 லட்சத்தை கொடுத்தார். மீதமுள்ள 8 லட்சத்தை 2 மாதங்களில் தருவதாகக் கூறினார். இதனையடுத்து, மீதமுள்ள பணத்தை கேட்க திமுக அலுவலகத்திற்கு சென்றேன். அப்போது அவர் கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை தராமல் என்னை கீழே தள்ளி தாக்கினார். அங்கிருந்த நாற்காலியை தூக்கி அடித்து கொலை மிரட்டல் விடுத்தார்.

இதனால், செல்லத்துரை மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி தென்காசி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் புகார் அளித்தேன். புகாரின் அடிப்படையில், போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்’ என கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் இந்த மனு இன்று (அக்.25) நீதிபதி சுந்தர் மோகன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதி சுந்தர்மோகன், "மனுதாரரின் புகார் தொடர்பாக இரு தரப்புக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பி 2 வாரங்களில் விசாரணையை முடிக்க வேண்டும். விசாரணையின் முடிவை மனுதாரருக்கு போலீசார் தெரிவிக்க வேண்டும். அதில் திருப்தி ஏற்படாத நிலையில் மனுதாரர் சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கலாம்" என உத்தரவிட்டார்.

