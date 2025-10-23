ETV Bharat / state

’வழக்குப்பதிவு செய்யாமல் விசாரணை நடத்துவது கட்டப்பஞ்சாயத்துக்கு சமம்’ - நீதிபதி காட்டம்!

முதற்கட்ட விசாரணையின் நோக்கம் புகாரை ஆராய்வதும், புகார்தாரரால் வழங்கப்பட்ட ஆதாரங்களை பார்ப்பதுமே என உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.

உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 23, 2025 at 1:42 PM IST

1 Min Read
மதுரை: வழக்குப் பதிவு செய்யாமல் ஒரு வழக்கில் விசாரணை நடத்துவது என்பது கட்டப் பஞ்சாயத்துக்கு சமம் என உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை தெரிவித்துள்ளது.

மதுரை தல்லாகுளத்தை சேர்ந்தவர் சோமசுந்தரம். இவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், ‘நான் தல்லாகுளம் பகுதியில் எல். கருப்பையா என்பவரிடம் இருந்து ஒரு குடியிருப்பு நிலத்தை விலைக்கு வாங்கினேன். இதற்கான பேசிய தொகையை செலுத்திய பிறகும், கூடுதல் பணம் கேட்டு நான் அவரிடம் கொடுத்து வைத்திருந்த ஆவணங்களை தர கருப்பையா மறுத்து வருகிறார். மேலும் அதிக வட்டி கேட்டும் தொந்தரவு கொடுக்கிறார். இது குறித்து நான் அளித்த புகாரியின் அடிப்படையில், வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த காவல் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்’ என கூறியிருந்தார்.

இந்த மனு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நீதிபதி புகழேந்தி முன்னிலையில் இன்று (அக்டோபர் 23) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதி, புகழேந்தி, “இது போன்று புகார்களில் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்யாமல் அழைத்து விசாரணை நடத்துவதாக தெரிய வருகிறது. இது கட்டப் பஞ்சாயத்து நடத்துவதற்கு சமமாகும். ஆனால், அதே சமயம் முதற்கட்ட விசாரணைக்காக ஒரு நபருக்கு, காவல் அதிகாரி சம்மன் அறிவிப்பு அனுப்ப இயலாது.

ஒரு வழக்கின் முதற்கட்ட விசாரணையின் நோக்கம் என்பது புகாரை ஆராய்வது மற்றும் புகார்தாரரால் வழங்கப்பட்ட ஆதாரங்களை பார்ப்பது மட்டுமே. குற்றம் நடந்திருப்பது தெளிவாக தெரிய வந்தால், காவல் துறை உடனடியாக முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடர வேண்டும்.

பிரிவு 173 (3) BNSS இன் கீழ் எந்தவொரு விசாரணையும், துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் (DSP) இன் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு 14 நாட்களுக்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும். மேலும், அந்த வழக்கின் விசாரணை முடிவும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிக்கு தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்' என தெரிவித்த நீதிபதி புகழேந்தி, மனுதாரர் சோமசுந்தரத்தின் மனு குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
காவல் அதிகாரி சம்மன்
முதற்கட்ட விசாரணை
MADURAI COURT
HIGH COURT MADURAI BENCH

