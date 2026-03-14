ஆகாஷ் மரண விவகாரம்: வழக்கை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்த மதுரை அமர்வு

நிதி இல்லை எனக்கூறினால் ஏற்க இயலாது என ஆகாஷ் தரப்பில் கூறியதை அடுத்து, வழக்கை தீர்ப்புக்காக தேதி குறிப்பிடாமல் நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.

Published : March 14, 2026 at 7:46 AM IST

மதுரை: மானாமதுரை இளைஞர் ஆகாஷ் மரண வழக்கில், தீர்ப்பு பிறப்பிப்பதற்கான தேதி குறிப்பிடாமல் மதுரை அமர்வு நீதிபதி விக்டோரியா கௌரி ஒத்திவைத்துள்ளார்.

சிவகங்கை மானாமதுரை போலீசாரின் காவலில் மரணமடைந்ததாகக் கூறப்படும் ஆகாஷின் தந்தை ராஜேஷ் கண்ணன் மதுரை அமர்வில் பல்வேறு கோரிக்கை முன்வைத்து மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கு நீதிபதி விக்டோரியா கௌரி முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது அரசு தரப்பில், "பெற்றோர் ஆகாஷின் உடலை இன்னும் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை" என தெரிவிக்கப்பட்டது. அதற்கு மனுதாரர் தரப்பில், "இடைக்கால நிவாரணமாக ரூ. 6 லட்சம் தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், 12 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். பரவாயில்லை" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேலும், "தடய அறிவியல் துறை மாணவர்கள், அரசு பிணவறையில் பிரேதப் பரிசோதனை செய்ய வேண்டுமென விரும்புகின்றனர். இதற்கென தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் பெருமளவிலான தொகையை அரசுக்கு வழங்குகின்றன. ஆகவே, போதுமான பணம் உள்ளது. நிதி இல்லை எனக்கூறினால் ஏற்க இயலாது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, வழக்கை தீர்ப்புக்காக தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டார்.

வழக்கின் பின்னணி:

சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை அருகே சாலையில் சென்ற இருவரை அரிவாளால் வெட்டிய சம்பவத்திற்காக, விசாரணை செய்ய ஆகாஷ் உள்ளிட்ட 2 பேரை போலீசார் அழைத்து சென்றனர். அப்போது, ஆகாஷ் தப்பிக்க முயன்றதாகவும், அதற்காக பாலத்திலிருந்து குதித்தபோது அவருக்கு காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதாகவும் கூறிய போலீசார், அவரை மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.

மேலும், போலீசார் தாக்கியதாக ஆகாஷின் பெற்றோர் குற்றஞ்சாட்டி வந்த நிலையில், மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த ஆகாஷ் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். அதையடுத்து, ஆகாஷின் உடல், பிரேதப் பரிசோதனைக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை பிணவறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், நடவடிக்கை எடுக்கும் வரை உடலை வாங்க மாட்டோம் என உயிரிழந்த ஆகாஷின் உறவினர்கள் நான்கு நாட்களுக்கு மேலாக தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போராட்டம் நடத்தி வந்தனர். நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து, தொடர் போராட்டமானது கைவிடப்பட்டது. மேலும், பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில் ஆகாஷ் உடலில் 28 காயங்கள் இருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது. அதனடிப்படையில், தனது மகன் உயிரிழப்பு சம்பவம் தொடர்பான வழக்கில் 16 காவலர்களுக்கு எதிராக வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டுமென்று ஆகாஷின் தந்தை மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

