ஆகாஷ் மரண விவகாரம்: 60 நாட்களுக்குள் விசாரணையை முடிக்க உத்தரவு

ஆகாஷ் மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு சாலையில் போராடிய பொதுமக்கள் கலைந்து செல்ல மறுத்தால், அவர்களை அங்கிருந்து அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கலாம். ஆனால், அடித்து விடக் கூடாது என மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
மதுரை: மானாமதுரை ஆகாஷ் மரண வழக்கு விசாரணையை 60 நாட்களுக்குள் முடிக்க வேண்டுமென சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை அருகே சாலையில் சென்ற இருவரை அரிவாளால் வெட்டிய சம்பவத்திற்காக விசாரணை செய்ய ஆகாஷ் எனபவர் உள்ளிட்ட 2 பேரை போலீசார் அழைத்து சென்றனர். அப்போது, ஆகாஷ் தப்பிக்க முயன்றதாகவும், அதற்காக பாலத்திலிருந்து குதித்தபோது அவருக்கு காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதாகவும் கூறிய போலீசார் அவரை மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.

ஆனால் அவரை போலீசார் தாக்கியதாக அவருடைய பெற்றோர் குற்றஞ்சாட்டி வந்த நிலையில், மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஆகாஷ் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவத்தை அடுத்து ஆகாஷின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதனால், இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், காவல்துறை தாக்கியதாலேயே உயிரிழந்ததாகக் கூறி, சம்பந்தப்பட்ட போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் வரை உடலை வாங்க மாட்டோம் என உயிரிழந்த ஆகாஷின் உறவினர்கள் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போராட்டம் நடத்தி வந்தனர்.

மேலும், ஆகாஷின் தந்தை இழப்பீடு கோரி மதுரை அமர்வில் மனுத் தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு ஏற்கனவே விசாரணைக்கு வந்தபோது, இது தொடர்பாக சிபிசிஐடி பதிவு செய்துள்ள வழக்கில் SC/ST தடுப்பு சட்டப்பிரிவை சேர்க்கவும், தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவும் குழு அமைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார். அதன்படி, வழக்கறிஞர்கள் உள்ளிட்டோர் ஆகாஷின் உறவினர்களை நேரில் சந்தித்து, போராட்டத்தை கைவிடுமாறு கேட்டனர். ஆனால், சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறை மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்யும் வரை போராட்டத்தை கைவிட முடியாது என மறுத்துவிட்டனர்.

இந்நிலையில், ஆகாஷ் வழக்கு மீண்டும் நீதிபதி விக்டோரியா கௌரி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இதுவரை போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நபர்கள் கலைந்து செல்லவில்லை. நடுரோட்டில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் எனக்கூறி அரசுத் தரப்பில் வீடியோ சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

மேலும், "குறிப்பிட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபடும் சூழலில், பிற சமூகத்தினர் சிரமத்திற்கு ஆளாவதாக புகார் தெரிவிக்கின்றனர். பிரச்சனை எழும் சூழல் உள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

அப்போது பேசிய நீதிபதி, "கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்பட்டு இருப்பினும், பொதுமக்களை சிரமத்திற்கு ஆளாக்கும் வகையில், போராட்டத்தை கைவிடாமல் இருப்பது சரியானது அல்ல. வேண்டுமானால், அவர்கள் மானாமதுரை பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே சென்று போராட்டத்தை தொடரலாம். மாலை 4.00 மணிக்குள்ளாக அங்கிருந்து கலைந்து செல்ல வேண்டும். தவறினால், அங்கிருந்து அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கலாம். ஆனால் அவர்களை அடித்துவிட வேண்டாம்" என கண்டிப்பாக கூறினார்.

அதற்கு அரசுத் தரப்பில், "மனுதாரர் தரப்பு நிபுணர் குழுவின் அறிக்கையில் உடற்கூராய்வு தொடர்பாக குறிப்பிடப்பட்டிருப்பவை ஏற்கத்தக்க வகையில் இல்லை" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேலும், வழக்கறிஞர் ஹென்றி வீடியோ கான்பிரன்ஸ் வழியாக ஆஜரான நிலையில், நாளை நேரில் ஆஜராகி கோரிக்கைகளை முன்வைப்பதாகத் தெரிவித்தார். உடற்கூராய்வு விதிகள் முறையாக பின்பற்றப்படவில்லை. அதற்காக மறு உடற்கூராய்வு செய்யக் கோரவில்லை எனவும் அவர் தெரிவித்தார். மேலும், வழக்கை விரைவாக முடிக்க வேண்டுமென கோரினார்.

அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, வழக்கு விசாரணையை 60 நாட்களுக்குள்ளாக முடிக்க வேண்டுமென தெரிவித்து, வழக்கறிஞர் ஹென்றி நேரில் ஆஜராவதற்காக வழக்கை நாளைக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டார்.

