முதலமைச்சருக்கு கொலை மிரட்டல் வீடியோ... முன் ஜாமீன் கேட்ட நபருக்கு அதிரடி உத்தரவு!

முதலமைச்சருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த விவகாரத்தில், எனக்கும் அந்த வீடியோவும் தொடர்பு இல்லை என முன் ஜாமீன் கேட்டு மனுதாரர் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு (கோப்புப்படம்)
உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 18, 2025 at 1:50 PM IST

மதுரை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு கொலை மிரட்டல் வீடியோ தொடர்பான வழக்கில் செல்வின் அந்தோணி என்பவருக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கி உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தவெக தலைவர் விஜய் கரூரில் பரப்புரை மேற்கொண்ட போது, கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு அப்பாவி மக்கள் 41 பேர் பலியான சம்பவம் தமிழகத்தையே உலுக்கியது. மேலும், இந்த சம்பவத்தில் அவதூறு பரப்பும் நபர்கள் மீது, கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில், நெல்லை அலவந்தான்குளத்தை சேர்ந்த செல்வின் அந்தோணி என்பவர், தனக்கு முன் ஜாமீன் வழங்கக் கோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், ‘நெல்லை மாவட்டம் மானூர் பகுதியை சேர்ந்த அலவந்தான்குளம், கிழக்கு தெருவை சேர்ந்த அமல்ராஜ் மகன் மரிய தாமஸ் ராஜ் மற்றும் சுபாஷ் ராஜ், இதே பகுதியை சேர்ந்த செல்வின் அந்தோணி, ஜெரால்ட் ஆகியோர் தங்களது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு மிரட்டல் விடும் வகையிலான ஒரு வீடியோவை பதிவு செய்துள்ளனர்.

கரூர் கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் பலியான சம்பவத்தை தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் படத்துடன் கூடிய அந்த வீடியோவில் எங்கள் அண்ணனை (விஜய்) குண்டாஸ் சட்டத்தில் போட ஏற்பாடு நடப்பதாகத் தெரிகிறது. 234 தொகுதிகளில் எந்த தொகுதிக்கு போனாலும் வந்து வெட்டுவேன் என்று பதிவு செய்த மரிய தாமஸ், அதனை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருந்தார்.

இதையும் படிங்க: இதற்கெல்லாம் பதில் வருமா? மத்திய அரசுக்கு கேள்விகளை அடுக்கிய மு.க.ஸ்டாலின்!

இந்த சர்ச்சைக்குரிய மிரட்டல் வீடியோவை எனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்திலும் அவர்கள் டேக் செய்திருந்தனர். இதனால், என் மீதும் மானூர் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். ஆனால், இந்த மிரட்டல் வீடியோவை நான் பேசவில்லை. எனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இருந்ததற்கும், எனக்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லை. எனவே, எனக்கு முன் ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட வேண்டும்’ என அந்த மனுவில் கூறியிருந்தார்.

இந்த மனு தொடர்பான வழக்கு நீதிபதி ஸ்ரீமதி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, செல்வின் அந்தோணியை வருகிற 22 ஆம் தேதி வரை கைது செய்யக் கூடாது என போலீசாருக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, மனு குறித்து மானூர் காவல் ஆய்வாளர் பதில் மனுத் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு, வழக்கு விசாரணையை அக்டோபர் 22 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.

