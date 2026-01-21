ETV Bharat / state

நெல்லை கவின் கொலை வழக்கு: நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு உயர் நீதிமன்ற கிளை உத்தரவு

கவின் கொலை வழக்கில் சுர்ஜித்தின் தந்தை சரவணன், ஜெயபால் ஆகியோர் தங்கள் மீதான குற்றப்பத்திரிகை ரத்து செய்ய கோரி மனுத் தாக்கல் செய்தனர்.

ஆணவப் படுகொலை செய்யப்பட்ட கவின்
ஆணவப் படுகொலை செய்யப்பட்ட கவின் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : January 21, 2026 at 7:53 PM IST

மதுரை: நெல்லை கவின் கொலை செய்யப்பட்ட பகுதியில் உள்ள கேமிரா காட்சிகளை சேகரித்து அதனை தாக்கல் செய்யுமாறு தமிழ்நாடு அரசு நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகளுக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 27 ஆம் தேதி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறுமுகமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்த கவின் செல்வகணேஷ், நெல்லை கேடிசி நகர் பகுதியில் வைத்து, அவர் காதலித்த பெண்ணின் சகோதரரால் வெட்டி ஆணவ படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இந்த ச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த பாளையங்கோட்டை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். முதற்கட்டமாக சுர்ஜித் மற்றும் அவரது தந்தையான காவல் உதவியாளர் சரவணன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர். தொடர்ந்து டிஜிபி உத்தரவின்படி இந்த வழக்கானது சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது.

சிபிசிஐடி விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில், கொலைக்கு உதவியதாக சுர்ஜித் உறவினர் ஜெயபால் என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டார். தற்போது, கவின் கொலை வழக்கு தொடர்பான விசாரணை நெல்லை மாவட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது.

மேலும், சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் இந்த வழக்கின் உண்மைத்தன்மையை விசாரணை செய்து, பல்வேறு வெளிவராத தகவல்களுடன் குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்தனர். அந்த குற்றப்பத்திரிகையில் சுர்ஜித் தாயார் கிருஷ்ணகுமாரி பெயர் சேர்க்கப்பட்டதால், அவரை பிடிக்க பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், சுர்ஜித்தின் தந்தை சரவணன், ஜெயபால் ஆகியோர் தங்கள் மீதான நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகை ரத்து செய்யக் கோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனுத் தாக்கல் செய்தனர். இந்த மனு நீதிபதி விக்டோரியா கவுரி முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது வழக்க விசாரித்த நீதிபதி விக்டோரிய கவுரி, “இந்த வழக்கு தொடர்பாக எதிர் தரப்பினர் பதிலளிக்க நோட்டீஸ் அனுப்ப வேண்டும். மேலும், இந்த வழக்கில் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணைய அதிகாரிகள் எதிர் மனுதாரராகச் சேர்க்கப்படுகிறார்கள். எனவே, நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் கொலை சம்பவம் நடந்த பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்பு (சிசிடிவி) கேமிரா பதிவுகளை சேகரித்து, நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்” என்று உத்தரவிட்டார். மேலும், அடுத்த விசாரணையை பிப்ரவரி மாதம் 3 ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தார்.

