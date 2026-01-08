ETV Bharat / state

அரசு மருத்துவமனையில் சமூக சேவை - முன் ஜாமீன் கோரியவருக்கு நிபந்தனை விதித்த நீதிபதி

கஞ்சா வழக்கில் முன் ஜாமீன் வழங்கக் கோரிய மனுவில், தலைமறைவானால் புதிய எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்படும் என நீதிபதி எச்சரித்தார்.

(ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 8, 2026 at 7:22 PM IST

மதுரை: கஞ்சா வழக்கில் முன் ஜாமீன் கோரிய மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், மனுதாரர் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் ஒரு மாதம் சமூக சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் விதித்தது.

தாழையூத்து பகுதியைச் சேர்ந்த சுபாஷ் முன் ஜாமீன் வழங்கக் கோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவில், ‘திருநெல்வேலி மாவட்டம் தாழையூத்து காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் கஞ்சா வைத்திருந்ததாக கூறி காவல் துறை என் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தது. மேலும், அங்கு பணியில் இருந்த காவலர்களை அவதூறாகப் பேசி, கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது. இந்த சம்பவத்தின் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த வழக்கில் எனக்கு முன் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்’ என கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி எஸ். ஸ்ரீமதி முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், ‘ஏற்கனவே இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய மற்றவர்களுக்கு முன் ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ளதால், தனக்கும் வழங்க வேண்டும்’ என்று கோரப்பட்டது. இதனையடுத்து அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ‘மனுதாரர் மீது ஏற்கனவே 15-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. அவர் ஒரு சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி என்பதால் முன் ஜாமீன் வழங்கக் கூடாது’ என கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.

இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி ஶ்ரீமதி, ‘பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கஞ்சாவின் அளவு மிகக் குறைவாக இருப்பதை கருத்தில் கொண்டு மனுதாரருக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கியதோடு, அவர் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் ஒரு மாதம் சமூக சேவை செய்ய வேண்டும். தொடர்ந்து ஒரு மாத சமூக சேவைக்கு பிறகு மனுதாரர் மதுரை தல்லாகுளம் காவல் நிலையத்தில் 15 நாட்கள் தினமும் காலை 10:30 மணிக்கு நேரில் சென்று கையெழுத்திட வேண்டும்.

சாட்சிகளைக் கலைக்கவோ அல்லது தலைமறைவாகவோ கூடாது. இந்த நிபந்தனைகளை மீறினால் முன் ஜாமீன் ரத்து செய்யப்படும், மீண்டும் தலைமறைவானால் புதிய எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்படும்’ என எச்சரித்து நிபந்தனையுடன் கூடிய முன் ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.

முன் ஜாமீன் கோரிய வழக்கு
நிபந்தனையுடன் முன் ஜாமீன்
உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
HIGH COURT MADURAI BENCH
